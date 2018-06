Draxler über Neymar: Will "ein wenig provozieren"

Julian Draxler versteht sich gut mit PSG-Superstar Neymar

Beim französischen Meister Paris Saint-Germain genießt Superstar Neymar zahlreiche Privilegien. Laut seinem Mannschaftskollegen Julian Draxler ist der Brasilianer trotz seiner Sonderbehandlung aber keineswegs abgehoben.

"Für mich ist er ein sehr guter, netter und offener Typ. Wie er manchmal im Rest der Welt rüberkommt, dass macht er, glaube ich, auch extra, um ein wenig zu provozieren", erklärte Draxler gegenüber "Sky" am Rande des Trainingslagers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Eppan und ergänzte: "Das ist einfach sein Stil."

Kurz nach seinem Wechsel vom FC Barcelona nach Paris hatte die französische Zeitung "Le Parisien" einige Privilegien veröffentlicht, die Neymar bei PSG zustehen.

Demnach befinden sich zu jeder Trainingseinheit und zu jedem Spiel zwei persönliche Physiotherapeuten am PSG-Trainingsgelände, die sich ausschließlich um den 26-Jährigen kümmern - unabhängig vom Gesundheitszustand der Mitspieler.

Außerdem erhielten die anderen PSG-Spieler offenbar die Anweisung, Neymar im Training nicht zu hart zu foulen, um so eine mögliche Verletzung zu vermeiden. Bei Defensiv-Übungen soll der Nationalspieler zudem vom Training befreit sein.

Draxler: Neymar verdient die Freiheiten

Eine weitere Extrawurst bekommt der Olympia-Sieger auch abseits des Platzes. So darf Neymar im Gegensatz zu den anderen Paris-Akteuren, die einen Koffer mit dem Pariser Klublogo tragen müssen, seine eigene Tasche tragen, auf der sich das Logo eines seiner Sponsoren befindet.

Solche Sonderbehandlungen stellen für Julian Draxler allerdings kein Problem dar: "Er ist zu mir immer nett und höflich gewesen. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, der bei uns in Paris natürlich viele Freiheiten genießt. Aber die kann er auch haben, wenn er so spielt, wie er spielt."

Die beiden PSG-Profis könnten bei der WM in Russland mit ihren Teams bereits im Achtelfinale aufeinander treffen. Dafür müsste Deutschland in der Gruppe F Erster und Brasilien in der Gruppe E Zweiter werden - oder umgekehrt.