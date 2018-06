Müller: "Es zählt erst dann, wenn es wichtig ist"

Thomas Müller geht mit einer gewissen Gelassenheit in die nächsten Wochen

Thomas Müller geht in Russland in seine dritte WM-Endrunde. Der 28-Jährige zeigt sich vor dem Turnier in einem Interview mit "dfb.de" durchaus optimistisch, den Erfolg von 2014 noch einmal wiederholen zu können. Grund dafür ist auch die Kaderzusammenstellung.

Der Bayern-Profi sieht die DFB-Elf "individuell" besser als noch vor vier Jahren, als der vierte WM-Titel nach Deutschland gebracht werden konnte: "Die Entwicklung ist weitergegangen. Auch in anderen Ländern hat die Geschwindigkeit zugenommen, sind die Spieler noch etwas raffinierter geworden."

Deshalb gäbe es "keinen Grund, Trübsal zu blasen". Die jüngste Testspielniederlage gegen Österreich will Thomas Müller nicht allzu hoch hängen: "Wenn man den Confed Cup gewinnt, ist alles eitel Sonnenschein. Wenn man ein Testspiel nicht gewinnt, ist alles negativ." Dennoch wisse der 90-fache Nationalspieler, das letztlich nur die Ergebnisse zählen.

"Wir sind Weltmeister, wir haben viele Spieler, die in einem topfitten Zustand sind", rief Müller allerdings auch die eigene Stärke ins Gedächtnis. Auf das erste Gruppenspiel, das "immer ein Knackpunkt" sei, wolle die DFB-Auswahl in den nächsten Tagen den Fokus legen.

Gegen Saudi-Arabien (Freitag, 19:30 Uhr) will Thomas Müller mit der deutschen Nationalmannschaft "natürlich nochmal eine Duftmarke setzen". Voller Selbstbewusstsein stellte der Führungsspieler klar: "Das Vertrauen in unsere Stärke ist ungebrochen. Ich bin keiner, der Ergebnisse von Freundschaftsspielen so überbewertet. Es zählt erst dann, wenn es wichtig ist."