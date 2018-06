Dragovic: Erst Brasilien, dann Vereinssuche

Aleks Dragović ist derzeit quasi auch auf Vereinssuche

Die starken Leistungen mit der österreichischen Nationalmannschaft sind Balsam für seine Seele. Aleksandar Dragović hat ein schwieriges Jahr bei Leicester City hinter sich. Mit dem ÖFB-Team hat der 27-Jährige bereits Weltmeister Deutschland (2:1) auf der Abschussliste. Auch am Sonntag (16.00 Uhr) in Wien gegen Brasilien erhofft er sich einen furchtlosen Auftritt.

Beim jüngsten Duell mit dem Rekordweltmeister hatte Dragović am 18. November 2014 sein bisher einziges Länderspieltor erzielt. Nach einem Foul von Óscar an Andreas Weimann versenkte der Innenverteidiger einen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich im linken Eck. Uneingeschränkt positiv sind seine Erinnerungen an Brasilien aber nicht, ging das Testspiel im Wiener Prater doch noch mit 1:2 verloren.

"Nach dem Spiel war ich heiß. An dem Tag wäre mehr möglich gewesen", meinte Dragović. Diesmal seien die Brasilianer sogar noch "zwei Klassen stärker". Dragović hält sie bei der nächste Woche beginnenden WM in Russland für den Titelfavoriten. Mit Neymar oder Philippe Coutinho verfüge die "Seleçāo" über überragende Offensivspieler. Dazu komme eine kompakte Defensive. "Ich glaube, sie sind sehr schwierig zu besiegen."

Wohin zieht es Dragović?

Superstar Neymar alleine sei mehr wert als die österreichische Nationalmannschaft. "Er hat aber auch nur zwei Beine", betonte Dragović. Schon vor dem historischen Sieg am Samstag gegen Deutschland hatte er gesagt, dass die Deutschen nur mit Wasser kochen. Das gelte auch für die Brasilianer. "Wir wissen, dass Brasilien Favorit ist", sagte Dragović am Mittwoch zum Start der ÖFB-Vorbereitungen in Bad Tatzmannsdorf. "Von zehnmal werden wir nur einmal gegen sie gewinnen." Dieser Tag aber soll am Sonntag sein.

Die ÖFB-Defensive sieht Dragović gut auf die Ballkünstler vorbereitet. "Neymar ist ein überragender Spieler", sagte der Wiener über Brasiliens personifizierten Hoffnungsträger. "Alleine wird man ihn nicht stoppen." Österreichs defensive Dreierkette mit Dragović, Sebastian Prödl und Martin Hinteregger machte zuletzt aber einen sehr sattelfesten Eindruck. Ob Teamchef Franco Foda gegen Brasiliens 4-3-3 erneut auf das Erfolgsrezept setzt, ist offen. Dragović: "Der Trainer entscheidet, nach dem müssen wir tanzen."

Der 64-fache Internationale ist froh, nach nur 16 Pflichtspieleinsätzen für Leicester in der vergangenen Saison im ÖFB-Team seinen Mann stehen zu dürfen. In der Abwehr sei Österreich besonders gut besetzt. "Wir haben gefühlte 77 Innenverteidiger. Jeder hat seine Qualitäten, das spornt jeden an", erklärte Dragović.

Seine eigene Zukunft stellt er vorerst hintan. "Bis 10. (Juni) habe ich nur Brasilien und das Nationalteam im Kopf." Nach dem folgenden Urlaub und dem Ende seines einjährigen Leih-Engagements bei Leicester kehrt Dragović zu Bayer Leverkusen zurück. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2021. Der Abwehrspieler will sich mit dem deutschen Bundesligisten zusammensetzen, um dessen Pläne zu erfahren - und mögliche Alternativen auszuloten.

Für ihn selbst geht es um regelmäßige Einsätze. "Wenn ich gespielt habe bei Leicester, habe ich meine Leistungen gebracht", meinte Dragovic. "Ich bin ein Spieler, der Selbstvertrauen braucht." Im Vorjahr war er am letzten Tag der Transferzeit nach England gewechselt. So lange will er diesmal nicht warten. "Ich habe mir ein bisschen eine Frist gesetzt." Die Vorbereitung will er bereits mit dem Club absolvieren, für den er im Herbst auch spielt.

