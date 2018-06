Freiburg-Leihgabe bleibt dem FC St. Pauli treu

Mats Möller Daehli für St. Pauli am Ball

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den norwegischen Nationalspieler Mats Möller Daehli fest an sich gebunden.

Der bisherige Leihspieler des SC Freiburg unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den Hamburgern, nachdem er bereits seit Januar 2017 das Trikot der Paulianer getragen hatte. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Wir freuen uns, dass wir mit Mats einen weiteren wichtigen Schlüsselspieler längerfristig binden konnten", sagte Pauli-Sportchef Uwe Stöver.

"Der FC St. Pauli ist für mich mehr als nur eine Fußballmannschaft, es fühlt sich an wie mein Zuhause. Die Unterstützung unserer Fans und die Werte des Vereins sind etwas, worauf ich sehr stolz bin. Es macht mich so glücklich, dass ich die kommenden drei Jahre weiter beim FC St. Pauli spielen kann, und ich werde alles geben, um dem Team zu helfen und mich gleichzeitig als Spieler weiterzuentwickeln", wird Möller Daehli auf der Homepage der Hamburger zitiert.

Der 23-jährige Daehli kam in bisher 35 Spiele für die Braun-Weißen auf zwei Treffer und drei Vorlagen. In der norwegischen Nationalmannschaft, die sich nicht für die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) qualifizierte, erzielte er in 21 Spielen ein Tor.