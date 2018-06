Werder pokert bei Delaney: "Der BVB ist am Zug"

Thomas Delaney steht vor einem Wechsel zum BVB

Die Ausgangslage ist klar: Borussia Dortmund will Thomas Delaney, Werder Bremen wäre bereit, den dänischen Fußball-Nationalspieler bei einer entsprechenden Ablöse ziehen zu lassen. Die Hanseaten bestätigten nun, dass es sogar noch vor der WM zu einer Trennung kommen könnte.

"Es gibt Bewegung. Es ist nicht auszuschließen, dass es vor der WM zu einer Einigung kommt", äußerte sich Werders Geschäftsführer Sport Frank Baumann im Gespräch mit dem "Weser Kurier".

Angeblich pocht Werder auf eine Ablöse von 25 Millionen Euro und verlangt drei weitere Millionen Euro beim Erreichen gewisser Ziele. Der BVB bietet aber wohl lediglich 15 bis 20 Millionen Euro für Delaney.

Am Ende ist der Poker also offensichtlich noch lange nicht angekommen: "Wir haben unsere Vorstellungen hinterlegt. Alles Weitere liegt an Dortmund. Dortmund ist jetzt am Zug", stellte Baumann klar.

Werder will zwei neue Spieler holen

Die Millionen, die Werder bei einem Verkauf von Delaney einstreichen würde, sind auch schon verplant. "Für diesen Fall sind wir vorbereitet. Dann werden wir noch zwei neue Spieler fürs Mittelfeld dazuholen", zitiert die "DeichStube" Baumann.

Auch zu Delaney bezog Baumann dort Stellung: "Die Wahrscheinlichkeit, dass Thomas geht, ist deutlich höher als die, dass er bleibt."

Dass der Umworbene selbst den BVB nicht von der Bettkante schubsen würde, stellte er längst klar: "Für mich gehört der BVB zu den besten zehn Vereinen der Welt", führt der Däne gegenüber "Ekstrabladet" aus. Er hege zwar großen Respekt für Werder, "Dortmund ist aber ein größerer Verein und im Alter von bald 27 Jahren für mich ein interessanter Schritt."