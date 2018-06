Medien: WM-Teilnahme von Mesut Özil in Gefahr

Sorge um Mesut Özil

Am Mittwoch vermissten die Kiebitze am Trainingsgelände des DFB einmal mehr Mesut Özil. Der 29-Jährige plage sich weiter mit Rückenproblemen, wurde mitgeteilt. Nun scheint sogar die WM in Gefahr.

Die "Bild" berichtet am Mittwochabend, dass Özil nicht nur seine Rückenleiden Sorgen bereitet. Angeblich soll der Spielmacher seit der Testspielniederlage gegen Österreich zudem an einer Knie-Verletzung laborieren.

Özil fehlt bereits seit vier Tagen im Training der Nationalmannschaft, auch im Geheimtraining am Dienstag soll der Arsenal-Akteur nicht voll mitgewirkt haben.

Die Knieverletzung soll sich Özil gegen Österreich bei einem Zweikampf mit Sebastian Prödl zugezogen haben. Nach dem Duell in der 42. Minute stand Özil jedoch noch weitere 34 Minuten auf dem Platz, ehe er für Julian Draxler das Feld räumte.