England-Legionäre ballern Belgien zum Sieg über Ägypten

Romelu Lukaku und Eden Hazard trafen

Mitfavorit Belgien hat seine Topform auch im vorletzten Test für die Fußball-WM in Russland unter Beweis gestellt. Das Team von Trainer Roberto Martinez bezwang WM-Teilnehmer Ägypten in Brüssel problemlos mit 3:0 (2:0).

Die England-Legionäre Romelu Lukaku (Manchester United/27.), Eden Hazard (FC Chelsea/38.) und Marouane Fellaini (Manchester United/90.+2) trafen für die "Roten Teufel".

Belgien ist damit seit September 2016 in 17 Spielen in Folge ungeschlagen, 13 der Partien endeten mit einem Sieg. Michy Batshuayi von Borussia Dortmund wurde in der 46. Minute, Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach in der 70. Minute eingewechselt. Torwart Koen Casteels (VfL Wolfsburg) kam nicht zum Einsatz.

Bei Ägypten stand Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool nach seiner im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (1:3) erlittenen Schulterverletzung noch nicht im Aufgebot. Ob der 25-Jährige bis zum WM-Auftakt gegen Uruguay (15. Juni) fit wird, ist weiter offen.

Für Ägypten war die Begegnung der letzte Test vor der WM, wo die weiteren Gegner Russland und Saudi-Arabien heißen.

Belgien bestreitet seine WM-Generalprobe erst am Montag (20:45 Uhr) ebenfalls in Brüssel gegen Costa Rica. In Russland trifft das Team auf Panama, Tunesien und England.