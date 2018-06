Auch wegen Moukoko: 300 Scouts bei BVB-Spiel

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko (l.) und Co. lockten 300 Scouts an

Wunderkind Youssoufa Moukoko und seine U17-Kollegen von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben am Mittwoch offenbar 300 Scouts zum Halbfinal-Hinspiel der B-Junioren-Endrunde gelockt.

"Spiele wie diese sind eine gute Begegnungsplattform, eine Art 'Meet and Greet'. Es gibt keine anderen Spiele mehr in den oberen Ligen, so dass es viele Zaungäste gibt. Man kommt dahin, trifft viele Personen aus der Branche und tauscht sich aus", sagte der bekannte Spielerberater Jörg Neblung der "Welt" im Vorfeld der Partie.

Er gehe davon aus, dass 100 Vertreter aus der Spielerberaterbranche sowie 200 Abgesandte nationaler und internationaler Klubs anwesend seien.

Zu sehen bekamen die Beobachter bei der Partie im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion übrigens ein 1:1 auf gutem Niveau - und einen Treffer von Moukoko. Bereits in der achten Spielminute brachte der 13-Jährige den BVB in Führung, Kevin Bukusu glich in der 38. Minute für Leverkusen aus.

Moukoko erzielte damit schon sein 38. Tor im 26. Saisonspiel. In den letzten Monaten waren immer wieder Spekulationen um das wahre Alter des deutschen U16-Nationalspielers aufgekommen. Bislang existieren jedoch keine Belege dafür, dass das BVB-Juwel älter als offiziell angegeben ist.