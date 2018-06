Sanches soll nun doch bei Bayern bleiben

Renato Sanches bleibt anscheinend mindestens ein halbes Jahr beim FC Bayern

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht über die Zukunft von Renato Sanches spekuliert wird. Bleibt das 35-Millionen-Euro-Sorgenkind des FC Bayern nun doch vorerst in München?

Zuletzt wurde der 20-Jährige, der in der letzten Saison zu Swansea City ausgeliehen war und dort auf ganzer Linie enttäuschte, mit einer Leihe in seine portugiesische Heimat in Verbindung gebracht. Dort sollte der beste Youngster der EM 2016 in die Spur gebracht werden, Spielpraxis sammeln und dank gewohnter Umgebung und Sprache wieder zu alter Stärke finden.

Doch nun hat bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters offenbar ein Umdenken eingesetzt. Laut "kicker" wollen es die Bayern selbst noch einmal mit Sanches versuchen. Sein Ausbildungsverein Benfica SL will ihn zwar weiterhin kostenlos ausleihen. Doch die Bayern lehnen laut dem Bericht ab.

Der zentrale Mittelfeldmann soll zumindest das kommende halbe Jahr in München verbringen und dort vom neuen Coach Niko Kovac wieder auf Kurs gebracht werden.

Klubboss Karl-Heinz Rummenigge hatte genau dieses Vorgehen zuletzt im "Münchner Merkur" angekündigt: "Kovac wird versuchen, ihn zu früherer Stärke zurückzuführen. Das ist eine spannende Aufgabe."