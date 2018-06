Alaba beendet Spekulationen: "Bleibe bei Bayern!"

David Alaba bleibt definitiv beim FC Bayern München

David Alaba hat die andauernden Spekulationen um einen Abgang vom FC Bayern München beendet und sich zum deutschen Fußball-Rekordmeister bekannt.

"Ich bleibe beim FC Bayern! Ich habe Vertrag bis 2021. Ich fühle mich in München sehr wohl. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", sagte Alaba der "Bild". Vor allem die spanischen Schwergewichte Real Madrid und FC Barcelona waren zuleetzt mit dem Linksverteidiger in Verbindung gebracht worden.

Den Wechselwunsch von Teamkollege Robert Lewandowski sowie die Aussagen von Jérôme Boateng, der sich einen Abschied aus München zumindest vorstellen kann, kommentierte Alaba zurückhaltend: "Dazu kann ich nichts sagen, das muss jeder für sich entscheiden."

Der österreichische Nationalspieler macht sich keine Sorgen, dass die Bayern aufgrund der irrwitzigen Investitionen der Konkurrenz international den Anschluss verlieren könnten.

"Alle unsere Bosse bei Bayern haben in den vergangenen Jahren gezeigt, mit welcher immensen Erfahrung sie große Mannschaften zusammengestellt haben, die auch erfolgreich waren in der Champions League. Der FC Bayern hat seit 2012 zweimal das Finale und viermal das Halbfinale erreicht, daher habe ich keine Bedenken. Mit unserem Kader haben wir absolut das Potential, auch weiterhin sehr weit zu kommen in diesem Wettbewerb", sagte Alaba.

Mit dem neuen Trainer Niko Kovac sei das Ziel in der kommenden Saison erneut, in allen Wettbewerben "ganz oben" zu stehen, kündigte der 25-Jährige an. "Dafür werden wir in der Vorbereitung sehr hart arbeiten."