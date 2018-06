BVB-Verteidiger Akanji: "Mich motiviert so etwas"

Manuel Akanji wechselte im Januar vom FC Basel zu Borussia Dortmund

Manuel Akanji ist einer der Hoffnungsträger beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Kritische Stimmen, die seinen Wechsel zum BVB bei der Bekanntgabe im Winter als zu früh einstuften, haben den Innenverteidiger nur noch mehr angetrieben.

"Mich motiviert so etwas. Das ist auch so ein Grund, warum ich mir dieses Tattoo am Arm habe stechen lassen: 'Prove them wrong' - 'Beweise ihnen das Gegenteil' ", sagte der 22-Jährige im Gespräch mit dem "kicker" und sieht sich bestätigt: "Genau das habe ich gemacht. Es sieht nicht danach aus, als sei Borussia Dortmund eine Nummer zu groß für mich."

Akanji war Ende Januar 2018 für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel nach Dortmund gewechselt. Neben der Borussia sollen auch andere namhafte Vereine an den Diensten des Rechtsfußes interessiert gewesen sein.

Jetzt, da er bewiesen hat, dass er die Erwartungen in Dortmund erfüllen kann, strebt der Schweizer nach mehr. Zukünftig schreckt er auch vor der Rolle als Leistungsträger beim BVB nicht zurück: "Ich zucke jedenfalls nicht zusammen. Das ist für mich eine Herausforderung, die ich auch annehmen werde. Ich glaube: Ich kann das auch, so viel Selbstvertrauen besitze ich. Ich werde hart an mir arbeiten, um diese Erwartungen auch zu erfüllen."

An welcher Fähigkeit er dabei in erster Linie noch feilen muss, weiß Akanji ganz genau: "Im Kopfballspiel, defensiv wie offensiv, und ich kann sicher auch torgefährlicher werden. Ich bin noch ohne Treffer in Dortmund."

Akanji vor WM optimistisch: "Auch gegen Brasilien nicht chancenlos"

Mit defensiven Qualitäten allein könne man als Verteidiger heute hingegen kaum bestehen. Die Rolle des Innenverteidigers habe sich in den vergangenen Jahren grundsätzlich weiterentwickelt: "Heute ist wichtig, der Mannschaft auch im Spielaufbau zu helfen. Das entspricht meinen Neigungen: Ich habe sehr gerne den Ball und versuche, nicht den langen Ball zu schlagen, sondern kontrolliert nach vorn zu spielen."

Dass Akanji letztlich auf dieser Position endete, hängt auch von seiner Entwicklung in der Jugend ab: "Mit 15 hatten alle schon ihren Wachstumsschub, ich war noch klein und dünn, es reichte nicht mehr mit der Schnelligkeit auf der Flügelposition. So wurde ich zum Außenverteidiger. Als ich dann endlich wuchs, sagte mein damaliger Trainer: Versuchen wir es mal in der Innenverteidigung."

Ab dem kommenden August wird der Youngster mit der Borussia erneut versuchen, den FC Bayern im Meisterrennen zu attackieren. Zuletzt hatte es in der abgelaufenen Spielzeit nur zu Platz vier gereicht.

Bevor die neue Saison beim BVB beginnt, steht jedoch erstmal noch die Fußball-WM in Russland an. Dort wird Akanji für die Schweiz im Einsatz sein und blickt hoffnungsvoll auf das Turnier: "Ich bin sicher, dass wir sehr gut mithalten können. Wir werden auch gegen Brasilien nicht chancenlos sein. Gegen gute Gegner liefern wir immer gute Leistungen ab." In der Gruppe E werden die Schweizer neben Brasilien noch auf Serbien und Costa Rica treffen.