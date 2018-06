Medien: Ronaldo-Abgang von Real Madrid steht fest

Cristiano Ronaldo gewann mit Real Madrid fünf Mal die Champions League

Der Abschied von Cristiano Ronaldo von Fußball-Champions-League-Sieger Real Madrid rückt nun doch in greifbare Nähe. Einem Medienbericht zufolge wurden die Bedingungen, die Ronaldo für einen Verbleib gestellt hatte, nicht erfüllt.

Wie das portugiesische Blatt "Record" berichtet, hat sich der 33-Jährige bereits für einen Abgang entschieden. Es ist von einem gebrochenen Versprechen durch Real-Präsident Florentino Pérez die Rede. Demnach soll der Klub-Boss Ronaldo die Zusage gegeben haben, den Vertrag des Portugiesen finanziell anzupassen. Seit diesem Versprechen sei jedoch keinerlei Angebot beim Stürmer eingegangen, so dass dieser nun von Wortbruch ausgeht.

Einem Medienbericht zufolge hatte Ronaldo zuvor ein Jahresgehalt von 80 Millionen brutto gefordert. Ansonsten drohte er, den Verein zu verlassen. Mit diesem Salär wäre Ronaldo erneut zum Top-Verdiener in der spanischen Liga aufgestiegen. Jüngst hatte Dauerrivale Lionel Messi ihm diesen Titel streitig gemacht.

Die Wechselgerüchte halten sich bereits seit dem Champions-League-Finale Ende Mai. Nach Spielende hatte CR7 in einem Interview überraschend Abschiedsgedanken angedeutet. "Es war schön, bei Real Madrid zu sein. Ich werde in den kommenden Tagen sprechen und eine Antwort geben", hatte er nach seinem fünften Triumph in der Königsklasse gesagt. Ernsthafte Interessenten für den Superstar gibt es laut "Record" derzeit jedoch noch nicht.