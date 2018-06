Kroos mahnt: "Haben noch Luft nach oben"

Toni Kroos ist gesetzt für die Fußball-WM in Russland

Erfolgsorientiert, zielgerichtet, ohne Nerven: Toni Kroos ist bei der Mission Titelverteidigung ein Schlüsselspieler.

Toni Kroos spricht mit ruhiger Stimme. Doch seine Botschaft ist eindeutig. "Wir haben 2014 kaum Gegentore bekommen. Das war kein Zufall. In letzter Zeit haben wir deutlich mehr Gegentore bekommen. Das war auch kein Zufall", sagte Kroos und forderte mit Blick auf die Mission WM-Titelverteidigung: "Wir müssen mit Hingabe verteidigen."

Die Worte des 28-Jährigen werden gehört. Der eifrige Titelsammler von Real Madrid genießt bei der Nationalmannschaft höchste Anerkennung. Daher darf er auch seine Mitspieler ungestraft kritisieren, wie nach der 0:1-Niederlage im Länderspiel gegen Brasilien im März.

Kroos hat gewisse Tendenzen bei der DFB-Auswahl erkannt, er will gegensteuern. Denn er ist sich sicher, "dass wir qualitativ mit der Mannschaft von 2014 auf Augenhöhe sind, wenn nicht sogar besser". Im Spiel mit dem Ball sei man stärker als beim Titelgewinn in Brasilien, so Kroos: "Wenn wir das ohne Ball auch hinbekommen, dann haben wir gute Chancen. Aber da haben wir definitiv im Vergleich zu damals noch Luft nach oben."

Löw erklärt: "Das macht ihn so besonders"

Kroos kann es einschätzen. Er weiß, was man für den Erfolg machen muss. Viermal Champions-League-Sieger, Weltmeister, dreimal deutscher Meister, einmal spanischer Champion - die Liste seiner größten Triumphe ist beeindruckend.

Joachim Löw gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn es um seinen Ballmagneten geht. "Erfolgsorientier. Zielgerichtet. Absoluter Schlüsselspieler", lautet das Urteil des Bundestrainers. Kroos sei unheimlich gereift und ruhe in sich. Löw imponiert besonders die Nervenstärke des ehemaligen Bayern-Profis: "Vor einem Champions-League- oder WM-Finale ist er genauso ausgeglichen wie vor einem Gruppenspiel. Das macht ihn so besonders."

>> Tipp: calovo.de bietet dir in Kooperation mit sport.de den kompletten WM-Spielplan kostenlos und ohne Anmeldung direkt für deinen Kalender

Diese Qualitäten benötigt der Titelverteidiger auch in Russland. Denn die Konkurrenz hat zugelegt. "Alle Top-Nationen sind deutlich besser als 2014. Frankreich hat jetzt eine ganz andere Qualität. Brasilien ist zwei Klassen besser, Spanien ist besser", sagte Kroos.

Kroos ist von seinen Qualitäten überzeugt

Nach fünf Länderspielen ohne Sieg müsse man daher erst einmal mit "ein bisschen Demut an die Sache herangehen", so Kroos, der vor der WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien am Freitag (19:30 Uhr) in Leverkusen davor warnt, sich schon mit den Gegnern im weiteren Turnierverlauf zu beschäftigen: "Die letzten Monate haben gezeigt, dass wir uns erst einmal die Gruppe anschauen sollten. Da müssen wir erst einmal weiterkommen."

Viel wird von ihm abhängen. Er muss das deutsche Spiel ordnen. Dieser Verantwortung stellt er sich. Er sei vom Typ her zwar etwas ruhiger, aber die errungenen Erfolge würden ihm Gelassenheit geben: "Von meinen Charaktereigenschaften bin ich relativ entspannt. Ich bin aber von meinen Qualitäten überzeugt", sagte Kroos. Zweifel kommen bei seinen Worten nicht auf.