Ingolstadt verpflichtet Agyemang Diawusie

Nach seiner Wiesbaden-Leihe wechselt Diawusie zu Ingolstadt

Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat Offensivspieler Agyemang Diawusie vom Erstligisten RB Leipzig verpflichtet. Das gaben die Schanzer am Donnerstag bekannt.

In der vergangenen Saison war Diawusie an den Drittligisten Wehen Wiesbaden ausgeliehen und absolvierte 35 Spiele für die Hessen. Dabei erzielte er vier Tore und bereitete elf weitere vor. In Ingolstadt erhält der 20-Jährige einen Dreijahresvertrag.

"Wir bekommen mit Agyemang Diawusie einen hochveranlagten und hungrigen Spieler dazu, der unsere Offensive mit seiner enormen Schnelligkeit bereichern wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass er sich in der 2. Bundesliga durchsetzen und einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung machen wird", erklärte Sportdirektor Angelo Vier.

Diawusie freut sich auf seine neue Aufgabe: "Nach dem ersten Treffen mit der sportlichen Leitung war mir klar, dass ich Teil dieser Mannschaft werden möchte. Ich will und werde bei den Schanzern meinen Beitrag leisten und freue mich schon sehr auf ein neues Kapitel in Ingolstadt!"