Thiago und Digne: FC Bayern vor Tausch mit Barca?

Thiago könnte zum FC Barcelona zurückkehren, Digne (re.) dafür zum FC Bayern wechseln

Die Zukunft von Thiago beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München ist noch völlig offen. Zuletzt wurde der Spanier unter anderem mit einer Rückkehr zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Das Interesse der Münchener an einem Barca-Akteur könnte nun Bewegung in den Transfer bringen.

Laut einem Bericht der spanischen "Sport" ist ein Tausch zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Titelträger aus La Liga nicht unrealistisch. Verhandlungsware wäre demnach Barcelonas Außenverteidiger Lucas Digne, den die Bayern nach einer Meldung des "kicker" als Nachfolger für Juan Bernat auserkoren haben.

Der angeblich Umworbene hatte eine Luftveränderung zuletzt nicht ausgeschlossen. "Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr auf jeden Fall bei Barça sein werde. Im Fußball geht alles sehr schnell", sagte Digne gegenüber "L'Équipe".

In der Rechnung, die die Zeitung "Sport" aufmacht, erhalten die Bayern 50 Millionen Euro und außerdem den 24-jährigen Digne, Barca bekommt im Gegenzug Thiago. Mit gutem Verhandlungsgeschick könnten die Katalanen den Millionenbetrag eventuell auch auf 40 Millionen drücken, so das Blatt.

Thiago soll danach bei den Blaugrana das Erbe von Klub-Legende Iniesta antreten. Angeblich ist Thiago von dieser Idee durchaus angetan. Der Nationalspieler hat den Kontakt zu seinen Ex-Mitspielern nie abreißen lassen und auch seine Familie würde eine Rückkehr nach Barcelona sehr begrüßen.