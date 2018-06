WM-Legenden trauen Deutschland die Titelverteidigung zu

Philipp Lahm gewann 2014 die Fußball-WM als Kapitän

Bei der Fußball-WM in Russland hoffen die deutschen Fans auf den erneuten Titelgewinn. Die Ex-Weltmeister Horst Eckel, Lothar Matthäus und Philipp Lahm glauben an den großen Wurd des DFB-Teams.

"Die Vergangenheit zeigt, wie schwierig es ist, einen Titel zu verteidigen. Aber wir haben eine große Selbstverständlichkeit im Spiel, das macht Mut", gab sich Lahm bei einem Treffen der Fußball-Legenden mit "Bild" optimistisch.

Matthäus pflichtete dem Kapitän von 2014 in seiner Einschätzung bei: "Ich spüre, unsere Mannschaft hat wieder den Hunger. Alle zehn Qualifikationsspiele zu gewinnen, hat vorher keiner geschafft."

Der Weltmeister von 1990 zählt allerdings nicht nur Deutschland zu den Favoriten. "Unsere größten Konkurrenten werden Brasilien, Spanien, Frankreich sein. Und, wenn Messi sieben Weltklassespiele macht, auch Argentinien", sagte Matthäus.

Schlichter fiel das Urteil von Horst Eckel, dem letzten noch lebenden 1954er Weltmeister, aus: "Ja, unser Team ist fähig zu gewinnen."

Die deutsche Elf startet am 17. Juni gegen Mexiko in das Turnier in Russland. Weitere Gruppengegner des Teams von Bundestrainer Joachim Löw sind Schweden und Südkorea. Das Finale fände am 15. Juli in Moskau statt.