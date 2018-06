Guardiola denkt an Rückkehr zum FC Barcelona

Pep Guardiola gewann letzte Saison mit Manchester City die Premier League

Star-Trainer Pep Guardiola hat dieses Jahr mit Manchester City souverän die Meisterschaft in der englischen Premier League gewonnen und jüngst seinen Vertrag verlängert. Dennoch träumt der Spanier von einer Rückkehr zum spanischen Fußball-Riesen FC Barcelona.

"Ich schließe nicht aus, dass ich [zum FC Barcelona] zurückkehren werden, um die Jugend zu trainieren", wird Guardiola in der spanischen Tageszeitung "Sport" zitiert.

Einst hatte die Trainerkarriere des Erfolgs-Coachs in der Talentschmiede in Barcelona auch ihren Anfang genommen. Rückblickend beschrieb er die Arbeit dort als sehr produktiv. Sie sei "fokussiert, aber ohne Druck gewesen" und es habe immer "nur ein Spiel pro Woche" stattgefunden.

Der Gedanke an eine Rückkehr ist laut Guardiola keineswegs etwas Neues, sondern vielmehr ein langfristiger Traum: "Ich habe immer gedacht, dass ich meine Karriere beenden werde, wo sie auch begonnen hat", so der 47-Jährige. "Es ist ein Ort, an dem ich gute Erinnerungen habe und er war sehr prägend für mich", erinnert sich der Katalane.

Guardiola wünscht sich Argentinien als Weltmeister

Bis das Ende seiner Laufbahn in Sicht ist, fokussiert sich der Coach aber ganz auf Manchester City und das große Ziel, die Champions League zu gewinnen. Die nötigen Voraussetzungen dafür seien mit der hochklassigen Mannschaft der Citizens auf jeden Fall vorhanden. "Ich bin sehr glücklich mit meinem technisch starken Team. Aber ich glaube, dass wir noch ein besseres Team werden können", erklärte Guardiola.

Bevor diese Mission in der kommenden Saison in Angriff genommen werden kann, steht zunächst noch die Weltmeisterschaft in Russland an. In der Frage nach dem nächsten Weltmeister hat der Spanier eine klare Präferenz: "Ich würde mir wünschen, dass Argentinien gewinnt", verkündete der Coach.