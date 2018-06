Delaneys "großer Wunsch" war England

Thomas Delaney träumte von der Premier League

Am Donnerstag hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund Nägel mit Köpfen gemacht und sich die Dienste von Thomas Delaney gesichert. Der 26-Jährige kommt von Werder Bremen und hatte eigentlich ein anderes Wunschziel.

"Es war eigentlich immer ein großer Wunsch von mir, einmal in der englischen Premier League zu spielen, und ich hatte auch Angebote", wird Delaney im Zuge des Transfers auf der Homepage der Borussen zitiert.

Der BVB ist allerdings nicht Delaneys zweite Wahl: "Aber als Borussia Dortmund sich jetzt gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen", so der Däne. "Der BVB ist für mich einer der Top-10-Vereine in Europa und einer der beiden Top-Klubs in Deutschland - und das Stadion ist sowieso das beste in ganz Europa!"

📝 BVB verpflichtet Thomas #Delaney!



Der dänische Nationalspieler @delaneydk kommt von @werderbremen und hat bei Borussia Dortmund einen Vertrag bis 2022 unterschrieben! #Delaney2022 - alle Infos 👉 https://t.co/3pWkMVcsr6 pic.twitter.com/Z2LOCvWgtl — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Juni 2018

Für die Fans hat der Mittelfeldspieler noch ein ganz besonderes Versprechen im Köcher: "Ich verspreche, dass ich immer mit viel Herz spielen werde und freue mich schon jetzt - unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft - extrem auf die sportliche Herausforderung beim BVB und darauf, im schwarzgelben Trikot hoffentlich den ein oder anderen Titel zu gewinnen."