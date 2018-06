FC Bayern wollte Neu-Eintracht-Coach Hütter

Adi Hütter übernimmt das Traineramt bei Eintracht Frankfurt

Ab dem 01. Juli schwingt Niko Kovac das Zepter beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Den 46-Jährigen eisten die Münchner von Eintracht Frankfurt los, das wiederum Adi Hütter als neuen Coach präsentierte. Es hätte aber auch ganz anders kommen können.

Wolfgang Steubing, Aufsichtsratsvorsitzender der Eintracht, führte gegenüber der "Bild" aus, dass die Bayern Hütter ebenfalls im Visier hatten.

"Bei der Aufsichtsrats-Sitzung vor einer Woche saß Adi Hütter neben mir. Als ich in die Runde geschaut habe nach seiner Vorstellung, blickte ich in zufriedene Gesichter. Außerdem habe ich mit Uli Hoeneß am Rande des Pokalfinales gesprochen. Der sagte zu mir: 'Wir hatten den auch auf dem Radar.' Das hat mich gewundert - aber auch gefreut."

Nachdem Thomas Tuchel den Bayern abgesagt hatte, sollen Hoeneß und Co. eine Verpflichtung von Hütter in Betracht gezogen, sich dann aber für Kovac entschieden haben. Für den Kroaten sprach angeblich vor allem seine Vergangenheit als Spieler des FCB.

Eine Entscheidung, die Steubing durchaus nachvollziehen kann: "Niko ist die beste Lösung für Bayern in dieser Situation", erklärt Steubing und führt aus: "Niko holte den Pokal mit einem Underdog - das wird ihm beim Start helfen."