BVB-Ikone: Delaney-Transfer "fast billig"

Thomas Delaney wechselt für 20 Millionen Euro zum BVB (Bildquelle: twitter.com/bvb)

Immerhin 20 Millionen Euro zahlt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund für Neuzugang Thomas Delaney an Werder Bremen. Der frühere dänische BVB-Profi Flemming Povlsen gratuliert seinem Ex-Klub zur Verpflichtung des Landsmannes - und bezeichnet den Deal als Schnäppchen.

"Für so einen starken Spieler ist das heutzutage fast billig. Delaney ist leicht zu integrieren, weil ihn die Leute und die Mitspieler mögen werden", sagte Povlsen den "Ruhrnachrichten". "Von daher ist es auch für Thomas einfach, sich in Dortmund zurechtzufinden. Das Stadion will ja Spieler sehen, die immer wieder aufstehen, wenn sie hingefallen sind, und weiterlaufen."

Delaney habe das Zeug, im Signal Iduna Park "ein Publikumsliebling zu werden", ergänzte Povlsen. Der heute 51-Jährige weiß, wovon er spricht. In seiner Zeit beim BVB zwischen 1990 und 1995 gehörte der Angreifer selbst zu den Favoriten der Fans.

Auch sportlich passe Delaney "genau" ins aktuelle Dortmunder Team. "Er kommt über den Kampf, über Lauffreude und Einsatz. Diese Eigenschaften habe ich in den letzten Jahren etwas vermisst", erklärte Povlsen. "Er bringt auch eine gewisse Ausstrahlung mit, die auch beim Publikum ankommt. Er ist eine sehr starke Ergänzung zu den Spielern, die schon da sind."

Povlsen verglich Delaney mit dem heutigen BVB-Sportdirektor Michael Zorc, während seiner aktiven Zeit einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. "Er spult immer seine Kilometer ab und kann auch in die Box gehen. Einer, der in den Strafraum reingeht, torgefährlich ist. Auch mit dem Kopf."

Der BVB brauche "einen Typen wie Thomas", ergänzte Povlsen. "Der bringt immer noch die gleiche Leistung, egal ob seine Mannschaft vor- oder zurückliegt. Solche Typen gibt es nicht so oft, er ist einer davon."