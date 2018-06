TSG-Profi Nordtveit gesteht Snus-Konsum

Havard Nordtveit greift zum Oraltabak

Snus kommt als neue Fußballer-Droge immer mehr in Mode. Auch in der Bundesliga zieht der Tabak weite Kreise. Jetzt hat Havard Nordtveit von Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim den Konsum des Aufputschmittels eingeräumt.

Er nehme "mal mehr, mal weniger" Snus, gestand Nordtveit gegenüber "Bild". Der Oraltabak erhält eine hohe Konzentration an Nikotin und fördert so die Reaktions- und Handlungsschnelligkeit sowie die allgemeine Belastbarkeit.

Illegal ist der Konsum des aufputschenden Stoffes allerdings nicht. Snus steht aktuell nur auf der Watchlist der Welt-Anti-Doping-Agentur, die die Entwicklung allerdings genau im Auge behalten will. Der Import nach Deutschland ist dagegen strafbar. Für die Einfuhr von 100 Gramm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Ein weltweites Phänomen

Top-Star Karim Benzema von Real Madrid konsumierte den Stoff, der vor allem in Skandinavien weit verbreitet ist, während des Champions-League-Halbfinals offen auf der Ersatzbank. Auch England-Stürmer Jamie Vardy räumte bereits den Konsum des Tabaks ein, der bis zu 28 krebserregende Stoffe enthalten soll.

Der Doping-Experte Fritz Sörgel warnte in der "Bild" vor dem leichtfertigen Umgang mit Snus: "Bei Snus wird der Nikotin über die Mundschleimhäute schnell aufgenommen, macht so abhängig wie Kokain. Deshalb ist auch das Rauchen von Crack so gefährlich, weil es schnell ins Blut gelangt."