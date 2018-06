Werder Bremen verlängert mit Milos Veljkovic

Milos Veljkovic bleibt Werder Bremen treu

Einen Tag nach dem Wechsel von Thomas Delaney zum Ligarivalen Borussia Dortmund und rechtzeitig vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Bundesligist Werder Bremen den noch bis 2019 laufenden Vertrag mit dem serbischen Nationalspieler Milos Veljkovic vorzeitig "langfristig" verlängert.

Der Innenverteidiger avancierte in der vergangenen Saison zum Stammspieler, insgesamt hat der 22-Jährige bislang 64 Pflichtspiele für die Hanseaten bestritten.

"Milos hat sich in den letzten anderthalb Jahren in bemerkenswerter Art und Weise weiterentwickelt. Er ist bereits mit 22 Jahren eine feste Größe der Mannschaft, verfügt aber auch noch über enormes Potential. Wir freuen uns, dass wir den gemeinsamen Weg auch zukünftig gehen werden", sagte Geschäftsführer Frank Baumann über den in der Schweiz geborenen Abwehrspieler.

Veljkovic ergänzte: "Ich bin mit Werder zuletzt große und wichtige Schritte in meiner Karriere gegangen. Diesen Weg möchte ich fortsetzen und meine Leistungen bestätigen. Ich freue mich sehr auf die Zukunft bei Werder."

Serbien spielt bei der WM in der Vorrundengruppe E gegen Rekordweltmeister Brasilien, Costa Rica und die Schweiz. Die Eidgenossen sind am 17. Juni (14:00 Uhr) in Samara der Auftaktgegner.