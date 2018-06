Arnautović will trotz Handverletzung spielen

Arnautovic steckt den Bruch weg

ÖFB-Stürmer Marko Arnautović will das Testspiel gegen Brasilien trotz eines im Training erlittenen Mittelhandknochenbruchs bestreiten. "Ich spiele ja nicht mit den Händen, ich spiele mit den Füßen", so der Wiener salopp.

Offensivstar Marko Arnautović hat sich vor dem Testspiel der österreichischen Nationalmannschaft gegen Brasilien an der Hand verletzt. Der West-Ham-Stürmer erlitt laut ÖFB-Angaben am Donnerstag im Training in Bad Tatzmannsdorf eine kleine Absplitterung im Mittelhandknochen. Die Partie gegen den Rekordweltmeister am Sonntag (16:00 Uhr) in Wien will er dennoch bestreiten.

Zum Medientermin Freitagmittag erschien Arnautović mit einem Sportgips. Die Verletzung hatte sich der 29-Jährige am Vortag im Training zugezogen. Am Abend klagte er über Schmerzen und machte sich auf den Weg ins Spital.

"Es ist nichts verschoben, es ist alles gut", sagte Arnautović über den Bruch. "Es stört mich nicht. Ich spiele ja nicht mit den Händen, ich spiele mit den Füßen."

apa