Weltmeistertrainer Del Bosque steigt in die Politik ein

Vicente Del Bosque steigt in die Politik ein

Der spanische Weltmeistertrainer Vicente del Bosque steigt in die Politik ein.

Der 67-Jährige wird in Zukunft als Berater in sportlichen Angelegenheiten für den neuen spanischen Kultur- und Sportminister Maxim Huerta tätig sein, wie mehrere spanische Medien am Freitag berichteten.

Del Bosque hatte die Furia Roja 2010 zum Weltmeistertitel und 2012 zur Europameisterschaft geführt. Mit Real Madrid hatte er als Coach 2000 und 2002 die Champions League gewonnen.