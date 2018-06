Todesursache von Florenz-Kapitän Astori enthüllt

Davide Astori verstarb überraschend

Der italienische Fußball-Nationalspieler Davide Astori ist laut Autopsiebericht aufgrund abnormal erhöhter Herzfrequenz (Tachyarrhythmie) gestorben, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Serra" am Freitag.

Nach ersten Untersuchungen unmittelbar nach dem Tod war noch von einem verlangsamten Herzschlag ausgegangen worden.

Astori, Kapitän des italienischen Erstligisten AC Florenz, war in der Nacht auf den 4. März tot in seinem Hotelzimmer in Udine aufgefunden worden.

Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien lief zu Ehren des verstorbenen Nationalspielers im Testspiel gegen WM-Teilnehmer Argentinien mit einem besonderen Trikot auf. Unter dem Wappen mit den vier Sternen stand in goldenen Buchstaben der Schriftzug "Davide sempre con noi" ("Davide immer bei uns") auf der Brust.