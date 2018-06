Ghanas Verbandspräsident vorläufig gesperrt

Die FIFA hat Kwesi Nyantakyi für 90 Tage gesperrt

DieDie Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat Ghanas Verbandspräsidenten Kwesi Nyantakyi für 90 Tage provisorisch gesperrt. Grund für die Suspendierung des Council-Mitglieds ist der Bestechungsskandal, der unlängst bekannt geworden war. Die Sperre kann, falls notwendig, um 45 Tage verlängert werden.

In einer am Mittwoch ausgestrahlten zweistündigen Reportage, die im fußballverrückten Ghana für einen Aufschrei gesorgt hatte, war unter anderem zu sehen, wie Schiedsrichter umgerechnet 85 Euro für das Verschieben eines Spiels annahmen. GFA-Präsident Nyantakyi wurde dabei gefilmt, wie er von Investoren 9,3 Millionen Euro für angebliche Verträge mit der Regierung einforderte. Bei den Investoren handelte es sich in Wahrheit um Journalisten.

Die Regierung Ghanas hat als Folge des Skandals bereits die Auflösung des Verbandes angekündigt. Die Staatsführung sei "schockiert und empört", teilte Informationsminister Mustapha Abdul-Hami mit.