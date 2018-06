Pokal: Drochtersen zieht FCB, BVB in Fürth

Das Objekt der Begierde: Der DFB-Pokal

Niedersachsen-Pokalsieger SV Drochtersen/Assel hat das große Los gezogen: Der Fußball-Regionalligist trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Rekordmeister und Rekordcupsieger Bayern München.

Das ergab die Auslosung durch Moderatorin Palina Rojinski und DFB-Präsident Reinhard Grindel im Rahmen des Sportschau Clubs der "ARD" in Dortmund.

In der ersten Runde (17. bis 20. August) tritt zudem Pokalverteidiger Eintracht Frankfurt bei Regionallist SSV Ulm an. Vizemeister Schalke 04 reist zu Regionalligist Schweinfurt 05, Revierrivale Borussia Dortmund spielt bei Zweitligist Greuther Fürth um den Einzug in die Runde der besten 32 Mannschaften. Sechstligist SV Linx bekommt es mit Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg zu tun.

Das Finale wird am 25. Mai 2019 in Berlin ausgetragen.

+++ Weitere Begegnungen +++

SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt

Der SSV Ulm 1846 trifft auf den Pokalsieger Eintracht Frankfurt. "Einfach genial. Mit dem Titelverteidiger haben wir ein Toplos erwischt", hieß es auf Seiten der Ulmer.

1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

Karlsruher SC - Hannover 96

Energie Cottbus - SC Freiburg

BSC Hastedt - Borussia Mönchengladbach

"Sensationell. Wir werden den Tag genießen", sagte der Trainer aus Hastedt.

SC Paderborn - FC Ingolstadt

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin

Viktoria Köln - RB Leipzig

"Wir freuen uns auf den attraktiven Gegner. Der Wunsch war St. Pauli", so der Köln-Coach.

1. FC Kaiserslautern - TSG 1899 Hoffenheim

SSV Jeddeloh II - 1 FC Heidenheim

+++ SV Drochtersen/Assel - Bayern München +++

Drochtersen zieht das Traumlos: "Das ist der absolute Hammer. Wir wollten so gerne in die zweite Runde das wird jetzt richtig schwer.

+++ Weitere Begegnungen +++

Wormatia Worms - SV Werder Bremen

BFC Dynamo - 1. FC Köln

+++ 1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04 +++

"Sehr gutes Los. Interessanter Gegner. Schalke ist auf einem guten Weg", so der Coach der Amateure.

+++ Die Begegnungen +++

TUS Dassendorf - MSV Duisburg

SV Elversberg - VfL Wolfsburg

BSG Chemie Leipzig - Jahn Regensburg

SC Weiche Flensburg 08 - VfL Bochum

Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05

Rot-Weiß Oberhausen - SV Sandhausen

TSV 1860 München - Holstein Kiel

Greuther Fürth - Borussia Dortmund

TSV Steinbach - FC Augsburg

Rot-Weiß Koblenz - Fortuna Düsseldorf

"Wir freuen uns total über das rheinische Derby", so der Trainer aus Koblenz.

+++ TuS Erndtebrück - Hamburger SV +++

"Ich freue mich über das Los. Wir sind zum dritten Mal dabei und freuen uns auf den HSV", sagte der Trainer aus Erndtebrück.

+++ Los geht's +++

1. FC Lok Stendal - Arminia Bielefeld

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

SV Rödinghausen - Dynamo Dresden

SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli

Der SV Linx aus der sechsten Liga bekommt es mit dem 1. FC Nürnberg zu tun. "Wir freuen uns auf den Bundesligisten", sagte der Trainer.

+++ Grindel und Rojinski betreten die Bühne +++

Reinhard Grindel und Losfee Palina Rojinski machen sich bereit.

+++ In wenigen Minuten geht's los +++

Die Vorbereitungen im deutschen Fußballmuseum in Dortmund laufen auf Hochtouren. Gegen 22:15 Uhr beginnt die Auslosung.

+++ DFB-Team entgeht Blamage +++

Die WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien war ein Warnschuss für die deutschen Fußballer. Das Team von Joachim Löw kam nicht über ein 2:1 hinaus.

+++ Nach dem Deutschland-Spiel geht es los +++

Noch spielt die DFB-Elf gegen Saudi-Arabien. Nach der WM-Generalprobe steigt die Spannung der Pokal-Fans. Dann geht es los mit der Auslosung!

+++ Heimrecht +++

Klubs aus dem Amateurtopf haben ein generelles Heimrecht. Eine Ausnahme tritt erst ein, sobald ab dem Achtelfinale zwei Amateurteams gegeneinander gelost werden. Dann genießt das erstgezogene Team Heimrecht.

Vom 17. bis 20. August werden alle 32 Partien ausgetragen.

+++ Der Modus +++

Die Teams sind in zwei Lostöpfe aufgeteilt. Im ersten Topf befinden sich alle Bundesligisten und die 14 bestplatzierten Zweitligisten der abgelaufenen Saison. Die übrigen vier Teams aus der 2. Liga, die vier bestplatzierten Drittligisten sowie die 24 Vertreter aus den Landesverbänden bilden den zweiten Topf.

+++ Die Teams +++

Bundesliga

Bayern München

Schalke 04

TSG Hoffenheim

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

RB Leipzig

VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC

Werder Bremen

FC Augsburg

Hannover 96

Mainz 05

SC Freiburg

VfL Wolfsburg

Hamburger SV

1. FC Köln

2. Bundesliga

Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg

Holstein Kiel

Arminia Bielefeld

Jahn Regensburg

VfL Bochum

MSV Duisburg

Union Berlin

FC Ingolstadt

Darmstadt 98

SV Sandhausen

FC St. Pauli

1. FC Heidenheim

Dynamo Dresden

SpVgg Greuther Fürth

Erzgebirge Aue

Eintracht Braunschweig

1. FC Kaiserslautern

3. Liga

1. FC Magdeburg

SC Paderborn

Karlsruher SC

SV Wehen Wiesbaden

Hansa Rostock (Sieger Landespokal Mecklenburg-Vorpommern)

Carl Zeiss Jena (Sieger Landespokal Thüringen)

Regionalliga

TSV 1860 München (qualifiziert Meister in der Regionalliga Bayern)

SSV Jeddeloh II (qualifiziert als Finalist im Landespokal Niedersachen)

SV Drochtersen/Assel (qualifiziert als Finalist im Landespokal Niedersachen)

1. FC Schweinfurt (Sieger Landespokal Bayern)

Weiche Flensburg (Sieger Landespokal Schleswig-Holstein)

Chemie Leipzig (Sieger Landespokal Sachsen)

Wormatia Worms (Sieger Landespokal Südwest)

TuS Erndtebrück (qualifiziert als Finalist im Landespokal Westfalen)

BFC Dynamo (Sieger Landespokal Berlin)

Energie Cottbus (Sieger Landespokal Brandenburg)

TSV Steinbach (Sieger Landespokal Hessen)

Rot-Weiß Oberhausen (Sieger Landespokal Niederrhein)

SV Elversberg (Sieger Landespokal Saarland)

SSV Ulm (Sieger Landespokal Württemberg)

Viktoria Köln (Sieger Landespokal Mittelrhein)

SV Rödinghausen (Regionalliga West)

5. Liga

1. CfR Pforzheim (qualifiziert als Finalist im Landespokal Badern)

1. FC Lok Stendal (qualifiziert als Finalist im Landespokal Sachsen-Anhalt)

TuS Dassendorf (Sieger Landespokal Hamburg)

Rot-Weiß Koblenz (Sieger Landespokal Rheinland)

6. Liga

SV Linx (Sieger Landespokal Südbaden)

BSC Hastedt (Sieger Landespokal Bremen)

+++ Palina Rojinski als Losfee +++

Nach dem letzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der WM gegen Saudi-Arabien ist es soweit. DFB-Präsident Reinhard Grindel lässt im deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Begegnungen der ersten Runde um DFB-Pokal ziehen. Als Losfee agiert TV-Star Palina Rojinski.