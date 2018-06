Kreuzbandriss: WM-Aus für Kolumbiens Fabra

Frank Fabra wird die Weltmeisterschaft verpassen

Kolumbiens Fußball-Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Russland auf Frank Fabra verzichten. Der 27 Jahre alte Linksverteidiger von den Boca Juniors zog sich am Samstag im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zu.

Dies bestätigte der nationale Fußballverband FCF. Für Fabra soll Trainer José Pékerman Medienberichten zufolge Routinier Farid Díaz vom kolumbianischen Klub Atlético Nacional nachnominieren.

Kolumbien, Mannschaft von Bayern Münchens Mittelfeldstar James Rodríguez, trifft bei der WM in der Gruppe H auf Japan, Polen und Sénégal. Erster Gegner ist am 19. Juni in Saransk Japan.