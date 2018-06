Präsident Putin begrüßt Teams und Fans in Russland

Wladimir Putin hat eine Videobotschaft veröffentlichen lassen

Wenige Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat Präsident Wladimir Putin Mannschaften und Fans begrüßt.

"Wir haben alles getan, damit sich unsere Gäste - Sportler, Experten und natürlich die Fans - in Russland wie zu Hause fühlen", sagte Putin in einem Videoclip, den der Kreml auf seiner Webseite veröffentlichte. Darin sprach er auf Russisch von einem Fest voller Leidenschaft und Emotionen.

Der 65-Jährige sagte, er hoffe, dass nicht nur die Spiele unvergessliche Eindrücke hinterlassen würden, sondern auch Russlands Kultur, Geschichte und Natur. "Welcome to Russia", schloss er in dem Video auf Englisch.

Die Fußball-WM beginnt am Donnerstag mit dem Spiel der russischen Sbornaja gegen Saudi-Arabien im Moskauer Luschniki-Stadion. Das Turnier dauert bis zum 15. Juli.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin rief die Arbeitgeber in der Hauptstadt auf, ihren Angestellten am Donnerstag frei zu geben. Er verwies der Agentur "Interfax" zufolge darauf, dass es am Tag des Eröffnungsspiels leicht zu Staus auf den Straßen kommen könne.