Klopp: Götze-Wechsel "hat mich wirklich getroffen"

Jürgen Klopp schwärmt von Mario Götze

Jürgen Klopp würde gerne wieder mit Mario Götze vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zusammenarbeiten. Das erklärte der Teammanager des FC Liverpool in der "DAZN"-Dokumentation "Being Mario Götze".

"Er ist jetzt Mitte 20, da ist noch zehn Jahre Karriere möglich. Und da kann noch ganz viel kommen. Wenn es nach mir geht: Ich würde das gerne sehen", sagte der 50-Jährige über seinen einstigen Schützling, mit dem er zwei Mal die deutsche Meisterschaft und ein Mal den DFB-Pokal gewann.

In der Saison 2010/11 schaffte der damals 18-Jährige unter Klopp beim BVB seinen Durchbruch. Auch nach Götzes Wechsel zu Bayern München riss der Kontakt zwischen Trainer und Spieler nie ab.

"Wir haben immer Kontakt gehabt, weil ich mich kurioserweise auch immer verantwortlich für ihn gefühlt habe. Ich habe ihn einfach so früh kennengelernt. Ich kann nicht aufhören, nach ihm zu gucken. Jeder, der was von Fußball versteht, hat genau das Richtige in ihm gesehen. Ein außergewöhnliches Talent", schwärmte der Übungsleiter.

"Darauf war ich nicht vorbereitet"

Der Moment, als Klopp vom Wechsel Götzes zum FC Bayern erfuhr, ist dem Trainer heute noch präsent. "Ich habe gar nicht damit gerechnet. Michael Zorc am Trainingsgelände sagte zu mir: 'Wir müssen kurz reden. Mario geht zu Bayern.' Ich habe mich umgedreht, bin aus dem Büro gegangen, nach Hause gefahren, mich ins Bett gelegt", erklärte der Erfolgstrainer.

"Es ist nur Fußball, aber der Zeitpunkt hat mich wirklich getroffen", erinnerte sich Klopp: "Nach dem Highflyer gegen Malaga und der Qualifikation für das Halbfinale der Champions League so einen maximalen Schlag abzubekommen, darauf war ich nicht vorbereitet. Und das musste ich erst mal setzen lassen."

Klopp: "Es hat bisher nicht geklappt"

Nach drei Jahren beim deutschen Rekordmeister versuchte Klopp seinen ehemaligen Spieler in die Premier League zu lotsen. "Mario weiß ja, dass ich das durchaus ein paar Mal versucht habe. Aber es hat bisher nicht geklappt", so der Coach. Bereits vor zwei Jahren hatte sich Klopp um einen Wechsel des WM-Finaltorschützen von 2014 nach Liverpool bemüht. Letztlich entschied sich Götze aber für die Rückkehr nach Dortmund.

Ein Transfer in diesem Sommer scheint nicht ausgeschlossen, allerdings auch nicht sonderlich wahrscheinlich. Zwar plant der Revierklub den großen Umbruch, Götze steht aber wohl nicht auf der Abschussliste.