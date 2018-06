Mexiko patzt vor WM-Auftakt gegen DFB-Team

Für Frankfurts Marco Fabián und seine Kollegen ging die WM-Generalprobe schief

Deutschlands WM-Auftaktgegner Mexiko hat in seinem letzten Länderspiel vor der Endrunde in Russland einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Juan Carlos Osorio verlor ihre Generalprobe für die Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) in Bröndby gegen Gastgeber Dänemark mit 0:2 (0:0).

Ein Doppelschlag durch den Leipziger Yussuf Poulsen (71.) und Tottenham-Star Christian Eriksen (74.) entschied die Partie. Die Mexikaner kassierten damit im dritten Spiel ihrer WM-Vorbereitung die erste Niederlage, allerdings kamen sie in dreimal 90 Minuten nur zu einem Tor - beim 1:0 gegen Schottland Anfang Juni. Im ersten Spiel hatte "El Tri" fünf Tage zuvor 0:0 gegen Wales gespielt.

Bei Mexiko, dessen Spieler wegen einer Party mit rund 30 Prostituierten rund eine Woche vor dem WM-Start in die Schlagzeilen geraten waren, stand der Frankfurter Carlos Salcedo in der Startformation. Sein Klubkollege Marco Fabian wurde zur Pause eingewechselt. Die Dänen spielten mit Torschütze Poulsen und dem zukünftigen Dortmunder Thomas Delaney.

Nach dem Duell gegen Deutschland treffen die Mexikaner am 23. Juni auf Südkorea und am 27. Juni auf Schweden.