Spanien schlägt Tunesien in Krasnodar

Bayerns Thiago spielte eine Halbzeit lang für Spanien

Titelkandidat Spanien hat nach seiner Ankunft in Russland im letzten Vorbereitungsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft (14. Juni bis 15. Juli) durch ein spätes Tor ein 1:0 (0:0) gegen Tunesien gefeiert.

Iago Aspas von Celta Vigo erzielte beim Duell der WM-Teilnehmer in Krasnodar acht Minuten nach seiner Einwechslung den einzigen Treffer (84.).

Thiago vom deutschen Rekordmeister Bayern München kam in der ersten Halbzeit für die Spanier zum Einsatz, auch Sergio Ramos und Isco von Champions-League-Sieger Real Madrid gehörten zur Startformation.

Die Spanier waren am Donnerstag in Russland gelandet, die Ankunft wurde live im russischen Fernsehen übertragen. Der frühere Weltmeister trifft in der Gruppenphase auf Europameister Portugal, Iran und Marokko. Die Tunesier spielen gegen Belgien, Neuling Panama und England.