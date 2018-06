Frankreich mit durchwachsener Generalprobe gegen USA

Remis zwischen Frankreich und den USA

Frankreich hat seine Rolle als einer der Top-Favoriten für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) bei der Generalprobe nicht gerechtfertigt. In Bestbesetzung kam der Vize-Europameister gegen die USA, erstmals seit 1986 nicht bei der Endrunde dabei, nur zu einem 1:1 (0:1).

In Decines-Charpieu vor den Toren Lyons brachte Julian Green von Zweitligist Greuther Fürth die USA in der 44. Minute in Führung. Sturm-Megatalent Kylian Mbappé vom französischen Meister Paris Saint-Germain glich in der 79. Minute auf Vorlage des eingewechselten Stuttgarters Benjamin Pavard zumindest noch aus.

Alles in allem offenbarte das Starensemble um EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann und Paul Pogba aber erhebliche Schwächen im Torabschluss. In der Defensive war der Weltmeister von 1998 zudem durchaus angreifbar: Vor dem 0:1 bekam Innenverteidiger Samuel Umtiti vom FC Barcelona den Ball nicht unter Kontrolle, Torhüter und Kapitän Hugo Lloris ließ sich anschließend von Green in der kurzen Ecke düpieren.

Corentin Tolisso vom deutschen Rekordmeister Bayern München wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt. Aufseiten der USA kamen neben Green noch die Deutschland-Legionäre Bobby Wood (Hamburger SV) und Weston McKennie von Vizemeister Schalke 04 zum Einsatz.

Anfang Juni hatte die Équipe tricolore den viermaligen Weltmeister Italien im Prestigeduell mit 3:1 bezwungen. Frankreich ist in Gruppe C der große Favorit. Die Gegner heißen Australien, Peru und Dänemark.