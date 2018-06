Hooligan-Angst: WM-Macher versprechen "sicheres Russland"

Ausschreitungen wie bei der EM 2016 sollen in Russland mit allen Mitteln verhindert werden

Gianni Infantino ist guter Dinge. Eine Revanche für Marseille? "Ich mache mir über Ausschreitungen und Gewalt bei der WM keine Sorgen", sagte der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA. Die Verantwortlichen der Endrunde in Russland würden die Hooligan-Problematik schließlich "sehr, sehr ernst" nehmen, "und ich habe vollstes Vertrauen in sie".

Ganz so einfach gestaltet sich die Sache allerdings nicht - im Gegenteil: Das Turnier bietet gewaltigen Zündstoff, den wohl selbst die im Vorjahr verschärften Anti-Hooligan-Gesetze nur zu kontrollieren vermögen. Über allem steht die Angst vor Ausschreitungen wie vor zwei Jahren, als sich bei der EM in Marseille russische und englische Rowdies wüste Auseinandersetzungen im Stadion und in der Stadt geliefert hatten.

"Jeder Fan, der nach Russland kommt, wird in einer sicheren Umgebung willkommen geheißen", sagte Infantino dennoch. Wenn jemand nach Russland kommen wolle, "um Ärger zu machen, sollte er besser zu Hause bleiben". Ob seine Warnung abschreckenden Charakter besitzt, wird sich allerdings noch zeigen müssen.

In diversen Foren jedenfalls hatten Nutzer bereits von einer "Operation Mundial" geschrieben, die sich wohl gezielt gegen englische Fans richten soll. "Sie sollten besser ins Gym gehen und sich irgendwie vorbereiten", hieß es dort, was sogar das englische National Police Chief's Council zu einer eindeutigen Warnung veranlasste. "Das Benehmen der russischen Fans sollte bedacht werden, wenn man beschließt, dorthin zu gehen", teilte die Behörde mit.

Eskalation zwischen 21. und 24. Juni?

Nahrung erhielten die Gerüchte um das Vorhaben erst vor wenigen Wochen. Bilder aus Buenos Aires zeigten berüchtigte russische und argentinische Rowdies, gemutmaßt wurde in der spanischen Zeitung "AS" über eine Eskalation der Gewalt zwischen dem 21. und dem 24. Juni in Nowgorod.

In diesem Zeitraum dürften sich in dieser Region nämlich die englischen Schlachtenbummler befinden, weil ihr Team am 24. Juni in der Stadt gegen Panama antritt. Hochexplosiv wird diese Konstellation aber erst dadurch, dass drei Tage zuvor Argentinien an gleicher Stelle auf Kroatien trifft - wo es bekanntlich ebenfalls eine große Szene gewaltbereiter Fans gibt.

In den Stadien soll es allerdings friedlich bleiben. "Diejenigen, denen der Zutritt ins Stadion verboten ist, werden auch nicht hineingelangen", kündigte WM-Cheforganisator Alexej Sorokin bereits an.

Strenge Gesetze schrecken ab

Mehr als 400 Hooligans sollen auf einer Liste von Personen stehen, die ganz genau beobachtet werden. Dazu zählen vor allem Anhänger von Spartak und ZSKA Moskau sowie Zenit St. Petersburg.

Unklar bleibt allerdings, wie die Verantwortlichen die Gemengelage außerhalb der Arenen handhaben und die Sicherheit gewährleisten wollen. Die strengen Gesetze, die Strafen von umgerechnet 750 Euro, sieben Jahre Stadionverbot oder 15 Tage Haft vorsehen, hätten laut Sorokin aber ja schon im Vorjahr beim Confed Cup abgeschreckt.

"Die Russen wissen, Ausschreitungen wie in Marseille zu verhindern", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der sich damit ausnahmsweise mal mit Infantino einig ist, dem "Kicker": "Russland ist schlau genug, um zu wissen, was für das Image des Landes und des Fußballs auf dem Spiel steht."