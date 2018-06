Neue Nummer zwei: Barca beobachtet Bundesliga-Trio

Timo Horn, Jiri Pavlenka und Koen Casteels werden beim FC Barcelona gehandelt

Beim spanischen Meister FC Barcelona steht Torhüter Jasper Cillessen vor dem Abschied. Die Katalanen sehen sich bereits nach einer neuen Nummer zwei hinter Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen um. In den Fokus soll dabei ein Trio aus der Fußball-Bundesliga gerückt sein.

Seit zwei Jahren steht Jasper Cillessen mittlerweile bei Barcelona unter Vertrag. In dieser Zeit konnte sich der Niederländer allerdings nicht gegen ter Stegen durchsetzen. Nur elf Pflichtspiele absolvierte der Backup-Keeper in der abgelaufenen Saison, in der Spielzeit zuvor waren es gar nur zehn.

Die Zeichen stehen nun mehr denn je auf Abschied. Wie das Portal "Mundo Deportivo" berichtet, hat der spanische Klub bereits drei mögliche Nachfolger ins Auge gefasst, die ihr Geld aktuell allesamt in der Fußball-Bundesliga verdienen: Timo Horn, Jiri Pavlenka und Koen Casteels.

Casteels in der Pole Position?

Besonders interessiert soll Barca am Schlussmann des VfL Wolfsburg sein. Casteels war einer der wenigen VfL-Akteure, die in der letzten Saison überzeugen konnte. Mit seinem Gardemaß von 1,96 Metern passt der 25-Jährige optimal in das gesuchte Profil, heißt es. Eine erste Kontaktaufnahme soll bereits erfolgt sein.

Schwieriger dürften Verhandlungen mit den übrigen Kandidaten werden. Der Kölner Horn hat seinen Vertrag trotz des Bundesliga-Abstiegs bis 2023 verlängert und will eigenen Aussagen zufolge in der Domstadt bleiben. Auch Bremens Shootingstar Pavlenka hat sich erst kürzlich zum SV Werder bekannt. In beiden Fällen müsste Barca wohl Summen jenseits der 20 Millionen Euro auf den Tisch legen - viel Geld für einen Ersatzmann...