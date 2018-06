Offiziell: Liverpools 60-Mio.-Euro-Transfer geplatzt

Nabil Fekir wechselt nicht zum FC Liverpool

Der Wechsel von Nabil Fekir vom französischen Fußball-Erstligisten Olympique Lyon zum englischen Tradtionsklub FC Liverpool ist auf der Zielgeraden geplatzt. Dabei waren sämtliche Rahmenbedingungen schon geklärt.

Der obligatorische Medizincheck und eine Unterschrift standen laut übereinstimmenden Medienberichten noch zwischen dem Wechsel von Mittelfeldspieler Nabil Fekir von Olympique Lyon zum FC Liverpool. Die Vertragslaufzeit sowie die Ablösesumme in Höhe von rund 60 Millionen Euro waren angeblich schon von allen Parteien ausgehandelt worden.

Im Internet tauchten sogar schon Bilder auf, die Fekir im Gespräch mit dem LFC-Klub-TV zeigten. Bereits am Freitag rechneten die englischen Medien mit der offiziellen Bestätigung des Transfers, der der zweitteuerste in der Geschichte der Reds gewesen wäre.

Am Samstagabend kam im Poker um einen der besten Scorer der vergangenen Ligue-1-Saison jedoch die Wende. Olympique Lyon erklärte die Verhandlungen völlig überraschend für beendet und ließ einen der größten Transfers der letzten Monate platzen.

"Haben uns dazu entschieden, die Verhandlungen zu beenden"

"Olympique Lyon teilt mit, dass die Verhandlungen mit dem FC Liverpool über einen Transfer von Nabil Fekir nicht zum Erfolg geführt haben. Wir haben uns dazu entschieden, die Verhandlungen zu beenden", ließen die Franzosen in einem offiziellen Statement auf ihrer Homepage mitteilen.

Weiter heißt es in der Stellungnahme: "Obwohl Liverpool der Hauptansprechpartner und neben anderen ambitionierten Klubs an einer Verpflichtung von Nabil Fekir interessiert war, freuen wir uns miteilen zu können, dass unser Kapitän die Mannschaft auch in der Saison 2018/19 anführen wird."

Nabil Fekir reste à l’OL https://t.co/RiE3st94Vq — Olympique Lyonnais (@OL) 9. Juni 2018

Warum Lyon den Deal in buchstäblicher letzter Sekunde platzen ließ, ist nicht bekannt. Allerdings sollen bei Fekirs Medizincheck zuletzt Unregelmäßigkeiten aufgetreten sein. Ob Liverpool daraufhin versucht hat, die Ablösesumme womöglich zu drücken, ist eine Theorie, die in den englischen Gazetten die Runde macht. Bestätigt ist dies jedoch nicht.