Kapitän Reichel verlässt Eintracht Braunschweig

Kehrt Braunschweig den Rücken: Ken Reichel

Nach elf Jahren beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig wird Kapitän Ken Reichel seinen auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen nicht verlängern.

"Wir bedauern Kens Entschluss sehr, denn wir hätten ihn gern als Säule in unserer neuen Mannschaft in Braunschweig behalten. Das haben wir in den Gesprächen mit ihm auch verdeutlicht. Er sieht für sich einen anderen Weg, das respektieren wir", sagte Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.



"Mir ist es sehr schwer gefallen, die Eintracht nach so vielen Jahren und in dieser Situation zu verlassen. Ich hatte ein gutes Gespräch mit den Verantwortlichen und auch mit dem neuen Trainer Henrik Pedersen. Aber ich musste auch im Hinblick auf meine Zukunft einen Entschluss fassen", erläuterte Reichel seinen Abschied.

Der Linksverteidiger bestritt insgesamt 313 Pflichtspiele für die Löwen, darunter 27 Einsätze in der Fußball-Bundesliga. Der 31-Jährige ist der letzte langjährige Stammspieler, der die in die Drittklassigkeit abgestürzten Braunschweiger verlässt.