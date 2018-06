Ex-Nationalspieler schießen gegen Özil

Mesut Özil steht einmal mehr im Zentrum der Kritik

Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland sieht sich Nationalspieler Mesut Özil einmal mehr heftiger Kritik ausgesetzt. Zwei ehemalige DFB-Akteure haben sich den Mittelfeldspieler nun zur Brust genommen.

Mit einer mehr als deutlichen Ansage reagierte Ex-Nationalspieler Mario Basler auf die zuletzt schwankenden Leistungen Özils. "Özil ist für mich sowieso überbewertet, als Spieler. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass er nicht der Spieler ist, der die Nationalmannschaft zum WM-Titel führen wird. Das hat er 2014 auch nicht getan", polterte Basler im "Sport1-Doppelpass".

Anschließend legte der Europameister von 1996 und sagte: "Er ist für mich ein Mitläufer, der sicherlich Fähigkeiten hat, aber in der Nationalmannschaft bringt er sie nicht auf den Platz." Basler selbst sehe Marco Reus und Julian Draxler derzeit vor dem Spielmacher des FC Arsenal.

"Spielt er mit?"

Neben Basler ließ auch Ex-Bayern-Spieler Christian Ziege kein gutes Haar an Özil. "Bei Özil habe ich letztes Mal bei der WM bei allen Spielen, die ich gesehen habe, gesagt: Spielt er mit?", wetterte Ziege. Geht es nach ihm, so würde Thomas Müller bei der Weltmeisterschaft die Position im Zentrum einnehmen.

Der ehemalige TV-Kommentator Marcel Reif stimmte in die Kritik mit ein und erklärte: "Bei Real wurde er sehr schnell verkauft, auch in England muss man sich die Frage stellen: Wo ist Arsenal denn gelandet? Wenn es gegen die Großen ging, war Özil in der letzten Saison nicht da. Aber große Spieler bringen in großen Spielen Leistung."