Medien: Real Madrid mischt bei Schalkes Kehrer mit

Thilo Kehrer hat das Interesse von spanischen Top-Klubs geweckt

Nach einer überzeugenden Saison beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 steht Thilo Kehrer nicht nur beim FC Barcelona auf der Wunschliste. Auch die Liga-Konkurrenten Real Madrid und der FC Valencia mischen im Transfer-Poker mit.

Laut "Mundo Deportivo" sind besonders die "Fledermäuse" aus Valencia am Verteidiger interessiert, der schon seit längerer Zeit unter Beobachtung stehen soll. Ein Wechsel im Sommer scheint möglich, zumal Kehrer im Frühjahr die Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem FC Schalke 04 abblockte.

Das Arbeitspapier des 21-Jährigen in Gelsenkirchen läuft noch bis 2019. Die aktuelle Transfer-Periode dürfte also die letzte Möglichkeit sein, um für das Eigengewächs noch eine Ablösesumme zu kassieren.

Welche Rolle spielt Kehrers Berater?

Pikant: Mit Roger Wittmann hat der flexible einsetzbare Defensivspieler den gleichen Berater wie Max Meyer. Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Saison suspendiert worden und hatte den Verein im Streit verlassen, nachdem er seinen Vertrag nicht verlängern wollte.

In dieser Schlammschlacht hatte Wittmann keine unwesentliche Rolle gespielt und den Verein nach der Suspendierung öffentlich attackiert. Das Verhältnis zwischen ihm und Manager Heidel gilt als nicht sonderlich gut. Gut möglich, dass sich Wittmann in ähnlicher Weise auch in den Transfer-Poker um seinen zweiten Schalker Klienten einmischt.

In der vergangenen Saison absolvierte Kehrer 33 Pflichtspiele für die Knappen und erzielte dabei drei Tore.