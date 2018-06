Messi denkt offen über Rücktritt nach

Lionel Messi macht seine Karriere bei der Nationalmannschaft von der WM abhängig

Mit der argentinischen Nationalmannschaft fehlt Lionel Messi noch der große Titel. Der Finalist der WM 2014 in Brasilien will deshalb in Russland sein großes Karriereziel erreichen. Dabei denkt er allerdings auch über ein mögliches Ende nach.

"Ich weiß es noch nicht. Es hängt alles davon ab, wie wir abschneiden", zeigte sich Lionel Messi gegenüber der katalanischen "Sport" nachdenklich. Ein Austritt aus der Nationalmannschaft nach der WM ist für den 124-fachen Nationalspieler daher nicht ausgeschlossen.

Immerhin, so der fünffache Weltfußballer, habe er mit der Selección bereits "drei Finalspiele verloren" und "schwierige Momente mit der argentinischen Presse" erlebt. Diese hatte die Albiceleste in den vergangenen Jahren mehrfach für ihr Scheitern kritisiert. Für Lionel Messi ist das Verhältnis zur Heimat deshalb nicht leicht. Überhaupt ein Finale zu erreichen, sei nicht einfach: "Man muss so etwas anerkennen."

Bereits unmittelbar nach dem verlorenen Finale der Copa América 2016, als Argentinien im Elfmeterschießen gegen Chile scheiterte, hatte Lionel Messi seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet. Schließlich machte der Star des FC Barcelona dennoch weiter und qualifizierte sich mit Argentinien als Tabellendritter der Eliminatorias in Südamerika für die Endrunde 2018 in Russland.

Dort sieht er neben der argentinischen Mannschaft vor allem die Teams aus "Brasilien, Deutschland, Spanien, Frankreich und Belgien" als Favorit. Argentinien greift am 16. Juni (Island, 15:00 Uhr) in der Gruppe D erstmals bei der WM an. Danach folgen die Partien gegen Kroatien (21. Juni, 20:00 Uhr) und Nigeria (26. Juni, 20:00 Uhr).