1899-Präsident hofft auf Nagelsmann-Verbleib

Julian Nagelsmann hat in Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2021

Bayern München, Borussia Dortmund, FC Arsenal oder jüngst Real Madrid: Nach wochenlangen Spekulationen um einen Wechsel von Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann kehrte zuletzt ein wenig Ruhe im Kraichgau ein. Der Übungsleiter wird auch in der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga in Hoffenheim an der Seitenlinie stehen. Klub-Präsident Peter Hofmann hofft nun, der 30-Jährige könne seinen Vertrag bei der TSG gar erfüllen.

"Dass so ein junger Ausnahme-Trainer Begehrlichkeiten weckt, ist doch klar", sagte Hofmann gegenüber der "Bild" mit Blick auf das Interesse der Konkurrenz. Dennoch sieht sich der TSG-Chef nicht unbedingt im Nachteil: "Ich persönlich kann mit auch vorstellen, dass er seinen Vertrag bis 2021 erfüllt."

Julian Nagelsmann kann Hoffenheim allerdings 2019 dank einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen. Fünf Millionen Euro müssten investiert werden, um den Trainer aus dem Kontrakt loszueisen.

Hofmann begründet seine Zuversicht unterdessen mit den Unwägbarkeiten des Geschäfts: "Die Branche Fußball ist auch daher spannend, dass man vielen nicht voraussagen kann." Nagelsmann landete mit seinen Hoffenheimern in der abgelaufenen Bundesliga-Saison auf Platz drei. Damit konnte sich der Klub direkt für die Champions League qualifizieren.