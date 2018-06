Tah: Bayern-Dominanz? "Akzeptiere ich einfach nicht"

Jonathan Tah hat sich hohe Ziele gesteckt

In der abgelaufenen Saison verpasste Jonathan Tah mit Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hauchdünn die Champions-League-Qualifikation. In der neuen Spielzeit will der Verteidiger jetzt oben angreifen.

"Klar ist, dass viel Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Das wollen wir nächste Saison voll ausschöpfen, anders als in der vergangenen. Und Titel gewinnen will ich immer. Deswegen: warum nicht schon nächste Saison?", gab sich Tah im "kicker"-Interview mit Blick auf die neue Spielzeit optimistisch.

Mit Dauermeister Bayern München sieht der Innenverteidiger die Werkself auf Augenhöhe. "Natürlich ist es nicht einfach zu sagen, wir werden nächste Saison vor den Bayern stehen. Aber ich bin ein zu stolzer Mensch, als dass ich sagen würde: Die Bayern werden nächstes Jahr eh wieder Meister. Das akzeptiere ich einfach nicht. Wenn sie es am Ende werden, ist es halt so", so der 22-Jährige.

"Werden einen Topkader haben"

Auch die jüngsten Leverkusener Transfers in der Sommerpause wertet der Abwehrspieler als Zeichen einer "positiven Entwicklung. Wir haben uns schon mit Mitchell Weiser und Paulinho verstärkt. Lukás Hrádecký ist dazugekommen, da Bernd Leno vielleicht geht. Lukás ist auch ein sehr guter Torhüter. Wir werden wieder einen Topkader haben", schwärmte der Defensiv-Spezialist

Eine Entwicklung, die sich positiv auf den gesamten Verein auswirke: "Es war bislang nicht die Regel, dass ein erfolgreicher Kader so zusammengehalten werden konnte und jetzt sogar in der nächsten Saison on top verstärkt wird. Das ist ein Statement nach außen, das sicherlich einen gewissen Respekt einbringt. Und das tut dem Verein und dem Gesamtbild supergut."

"Lass mich nicht runterziehen"

Dass der dreifache Nationalspieler den Sprung in den WM-Kader verpasst hat, kann der kurzfristig aussortierte Youngster mittlerweile gelassener sehen. "Ich habe alles gegeben. Man ist natürlich sehr enttäuscht, aber man muss es akzeptieren. Denn da sind auch andere Spieler auf dieser Position, die eine super Saison gespielt haben. Aber runterziehen lasse ich mich davon nicht, dass ich gestrichen wurde", versicherte der Bayer-Star.

In Zukunft will sich Tah weiter steigern, um sich im DFB-Team zu etablieren: "Ich muss auf jeden Fall noch einen Schritt nach vorne machen. Die anderen sind alle auf einem Topniveau und absolut fit. Aber es wäre auch langweilig, wenn die alle aufhören würden und es selbstverständlich wäre, dass ich dann nachrücke. Das wäre nicht gut. So, wie es ist, hilft es mir, auf Trab zu bleiben, da ich weiß: Wenn du nicht weiter Gas gibst, kommst du nicht dahin."