Erneuter WM-Triumph? Löw auf Pozzos Spuren

Joachim Löw will den Titel mit Deutschland verteidigen

Bundestrainer Joachim Löw will Historisches erreichen. Als erster Trainer seit 80 Jahren kann er zum zweiten Mal Weltmeister werden.

Joachim Löw lächelt, als er die Frage nach Vittorio Pozzo hört. "Zum wiederholten Male Weltmeister zu werden, bedeutet mir natürlich viel. Das wäre etwas Historisches", sagt der Bundestrainer im Interview mit dem "Sport-Informations-Dienst". Dieses Kunststück ist als Coach bisher nur dem Italiener Pozzo gelungen - vor 80 Jahren.

Druck macht sich Löw vor der Jagd nach dem fünften Stern nicht. Der 58-Jährige ist vor dem Abflug am Dienstag von Frankfurt Richtung Moskau "in freudiger Erwartung". Der Bundestrainer trinkt einen Schluck Wasser, bevor er vor den vielen Hindernissen auf dem Weg zum WM-Thron warnt.

"Wenn man Weltmeister, Confed-Cup-Sieger und seit drei, vier Jahren die Nummer eins der Welt ist, dann wird man besonders gejagt. Jede Mannschaft will unbedingt den Titelverteidiger stürzen", sagt Löw. Er verspüre daher "eine gewisse Demut vor der Schwere der Aufgabe".

"Gewinnermentalität" entscheidend

Doch Löw liebt diese Situationen. Seit er vor zwölf Jahren das Amt des Bundestrainers als Nachfolger von Jürgen Klinsmann übernommen hat, hat er die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes bei allen Turnieren mindestens ins Halbfinale geführt. "Ich freue mich immer, wenn ich die Mannschaft über einen längeren Zeitraum zusammen habe und mit ihr arbeiten kann. Dann bin ich im Flow. Es ist die tagtägliche Arbeit auf dem Platz, die mir Spaß macht", sagt Löw.

Diesen Spaß merkte man ihm im Trainingslager in Eppan vor der imposanten Bergwelt Südtirols an. Immer wieder unterbrach Löw die Einheiten mit einem kurzen Pfiff aus seiner schwarzen Pfeife, um kleinere und größere Korrekturen vorzunehmen. "Die Mannschaft findet sich, und man baut eine andere Verbindung auf, als wenn man sich immer nur so kurz sieht", betont Löw.

In vielen Einzelgesprächen bereitete er die Spieler zudem auf die Rolle des Gejagten in Russland vor. "Wir wollen den Erfolg bestmöglich vorbereiten. Neben dem Sportlichen und Taktischen muss unsere Gewinnermentalität ausgeprägt sein. Es ist wichtig, wie wir dem Druck begegnen und wie leidensfähig und diszipliniert wir sind", sagt Löw.

"Kleinigkeiten können riesigen Effekt haben"

Liegt der Bundestrainer mit seiner Einschätzung richtig, sind bei seiner Mannschaft große Nehmerqualitäten gefragt. Die Konkurrenz sei stärker als beim WM-Triumph 2014, sagt er. Frankreich und Spanien seien besser geworden, Brasilien sowieso, auch Argentinien, meint Löw, und: "Ab einem gewissen Punkt spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Da braucht man auch das Glück auf seiner Seite und muss von Verletzungen verschont bleiben. Kleinigkeiten können einen riesigen Effekt haben."

Den Einfluss dieser Kleinigkeiten gilt es so weit wie möglich zu reduzieren. Daran arbeitet Löw mit seinem Trainerteam seit dem bitteren Halbfinal-Aus bei der EM 2016 intensiv. Über den Confed Cup hat er im vergangenen Jahr zahlreiche junge Spieler an die Mannschaft herangeführt, sie sollen den Etablierten Druck machen. Jetzt muss sich ein Teamgeist wie vor vier Jahren entwickeln.

Nächster Titel mit nächster Goldenen Generation?

"Die Voraussetzungen sind gut, weil sich unsere Mannschaft gut kennt und wir eine starke Achse haben, die die Mannschaft anführt. Gerade unsere erfahrenen Spieler sind sehr leistungsorientiert, stellen sich aber immer in den Dienst der Mannschaft. Da geht es nicht ums Ego. Das sind Vorbilder für unsere jungen Spieler", sagt Löw.

Seinen Vertrag beim DFB hat er im Mai vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert, weil er an die nächste Goldene Generation und weitere Titel glaubt. "In vier Jahren sind Spieler wie Kimmich, Werner, Sané, Süle, Brandt und Goretzka auf dem Zenit ihres Könnens. Das ist für mich spannend und eine reizvolle Aufgabe", sagt Löw. Vittorio Pozzo nachzueifern, ist derzeit aber am reizvollsten.