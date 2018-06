Mainz bindet Talent Ridle Baku langfristig

Ridle Baku verlängert bis 2022 in Mainz

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat den Vertrag mit Nachwuchshoffnung Ridle Baku vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

Der 20-jährige feierte am Ende der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt und hatte mit starken Leistungen und zwei Toren großen Anteil am Klassenerhalt. Baku ist gebürtiger Mainzer und spielt seit der U10 für die Rheinhessen.

"Ridle Baku hat uns im Saisonfinale alle begeistert und demonstriert, dass er im vergangenen Jahr große Entwicklungsschritte genommen hat", sagte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder: "Er hat die Chance, die sich ihm in der Bundesliga geboten hat, eindrucksvoll genutzt und dabei sein technisches und läuferisches Potenzial umrissen. Dieses gilt es jetzt, auf diesem Niveau zu festigen, zu bestätigen und weiter zu entwickeln. Dann werden wir auf unserem weiteren gemeinsamen Weg noch viel Freude an ihm haben."

✍ Ridle #Baku hat seinen ursprünglich bis 2020 datierten Vertrag bei #Mainz05 am Montag vorzeitig um zwei Jahre bis 2022 verlängert!



Mehr zur Vertragsverlängerung ➡ https://t.co/nsxvGm6sq3 pic.twitter.com/Ck1iikPYv1 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 11. Juni 2018

"Ich habe am Ende der vergangenen Saison meine ersten Einsätze als Profi absolviert, womit für mich nach elf Jahren bei Mainz 05 ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Dabei durfte ich der Mannschaft helfen, den Klassenerhalt zu feiern, wir haben gemeinsam viele emotionale Momente erlebt", blickte Baku auf die Saison zurück: "Ich freue mich nun ganz einfach auf meine erste komplette Sommervorbereitung als Profi und hoffe, in der neuen Saison in möglichst vielen Bundesliga-Spielen zum Einsatz zu kommen."