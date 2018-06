Von Grosny bis Watutinki: Hier wohnen die 32 Teams

In diesem Hotel wohnt das DFB-Team während der WM

Die Region Moskau ist der Hit unter den 32 Teams. Zehn Mannschaften logieren während der Fußball-WM rund um die Hauptstadt des russischen Riesenreiches.

Beliebt ist auch das imposante St. Petersburg am Finnischen Meerbusen, der einstige Zarensitz, dort schlagen fünf Teams ihr Quartier auf. In der russischen Urlaubsregion am Schwarzen Meer lassen sich über die Küste verteilt ebenfalls fünf Mannschaften nieder.

Die Ägypter haben die umstrittenste Wahl getroffen: Die "Pharaonen" wohnen in Grosny. Dass die Hauptstadt der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Tschetschenien, die mit harter Hand vom moskautreuen Ramsan Kadyrov regiert wird, zumindest eine WM-Mannschaft beherbergen darf, hat für heftige Empörung gesorgt. Die Entscheidung der FIFA, Grosny als Quartier für ein WM-Team zuzulassen, sei "schockierend und ungeheuerlich", sagte Jane Buchanan von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bei der Bekanntgabe.

Der Deutsche Fußball-Bund entschied sich gegen Sonne, Strand und Meer in Sotschi und für die mit Blick auf den erhofften Turnierverlauf logistisch bessere Variante in Watutinki vor den Toren Moskaus. Ägypten dagegen nimmt mit seiner Wahl für Grosny zugleich die meisten Reisekilometer in der Vorrunde in Kauf, Nigeria ergeht es nicht wesentlich besser. Die Kolumbianer beziehen in der Nähe von Kasan ein Hotel in einem Skigebiet.

Die Quartiere der 32 WM-Teilnehmer, sortiert nach Gruppen:

Gruppe A

Russland: Federal Sports Centre Nowogorsk/Nowogorsk, Region Moskau

Saudi-Arabien: Belmond Grand Hotel Europe/St. Petersburg

Ägypten: The Local Hotel/Grosny

Uruguay: Sports Centre Borskij/Nischni Nowgorod

Gruppe B

Portugal: Saturn Training Base/Kratowo, Region Moskau

Spanien: FC Krasnodar Academy/Krasnodar

Marokko: Woronesch Marriott Hotel/Woronesch

Iran: Lokomotiw Bakowka Training Center/Bakowka, Region Moskau

Gruppe C

Frankreich: Hilton Garden Inn Moskau New Riga/Kostrowo, Region Moskau

Australien: HC Ak Bars Training Base/Kasan

Peru: Sheraton Moskau Scheremetjewo/Scheremetjewo, Region Moskau

Dänemark: Beton Brut Resort/Anapa

Gruppe D

Argentinien: Training Base Bronnizy/Bronnizy, Region Moskau

Island: Resort Centre Nadeschda/Gelendschik

Kroatien: Woodland Rhapsody Resort/Region St. Petersburg

Nigeria: Sanatorium Istotschnik/Essentuki

Gruppe E

Brasilien: Swissotel Resort Sotschi Kamelia/Sotschi

Schweiz: Togliatti Resort/Togliatti

Costa Rica: Hilton St. Petersburg ExpoForum/St. Petersburg

Serbien: Royal Falke Resort&Spa/Swetlogorsk

Gruppe F

Deutschland: Watutinki Hotel&Spa/Watutinki, Region Moskau

Mexiko: Training Base Nowogorsk-Dynamo/Nowogorsk, Region Moskau

Schweden: Kempinski Grand Hotel Gelendschik/Gelendschik

Südkorea: Hotel New Peterhof/St. Petersburg

Gruppe G

Belgien: Moskau Country Club/Nakabino, Region Moskau

Panama: Olympic Sports Centre/Saransk

Tunesien: Imperial Park Hotel&Spa/Rogosinino, Region Moskau

England: forRestMix Club Sport&Relax/St. Petersburg

Gruppe H

Polen: Hyatt Regency Sotschi/Sotschi

Senegal: SK Royal Hotel Kaluga/Kaluga

Kolumbien: Ski Resort Kasan/Sawino nahe Kasan

Japan: FC Rubin Kasan First Team Training Ground/Kasan