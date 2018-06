Widerstand gegen FIFA-Boss Infantino wächst

Gianni Infantino gerät immer mehr in die Kritik

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat mit seinen Reformplänen im Council des Weltverbandes die nächste Schlappe kassiert. Im Jahr vor der angepeilten Wiederwahl wird das auch für ihn persönlich zum Problem.

Sein Lächeln setzt Gianni Infantino selten ab. Sobald der Präsident des Fußball-Weltverbands FIFA vor die Kameras tritt oder an ihnen vorbei läuft, wird es schwer, hinter die Fassade zu blicken. Der Schweizer, der mehrere Sprachen und allgemeingültige Antworten perfekt beherrscht, bleibt höflich, baut Lacher ein, spielt den Entertainer. Selbst, wenn seine milliardenschweren Reform-Ideen gerade erneut abgeschmettert worden sind.

Spätestens seit der Sitzung des FIFA-Councils in Kolumbiens Hauptstadt Bogota, zu der im März wie immer auch DFB-Präsident Reinhard Grindel geflogen war, stößt Infantino auf einen internen Widerstand, mit dem sich sein über Jahrzehnte allmächtiger Vorgänger Joseph S. Blatter fast nie auseinandersetzen musste. Gegen Infantino hat sich eine Opposition gebildet, die nicht mehr - und das ist neu in der FIFA - mit Geld zerschlagen werden kann.

Der FIFA-Präsident scheiterte vorerst mit seinem Alleingang, die Klub-WM und die noch gar nicht existierende Weltliga an ein mysteriöses Konsortium zu verkaufen. 25 Milliarden US-Dollar wurden dafür ausgerufen - eine Summe, mit der Infantino seine Wiederwahl im kommenden Jahr schon jetzt abgesichert hätte. Den Blatter-Thron hatte er am 26. Februar 2016 auch wegen großer Geldversprechen an die über 200 FIFA-Nationen bestiegen. "Entwicklungshilfe" heißt das im Finanzbericht.

Infantino lächelt Kritik weg: "Jede neue Idee hat am Anfang Gegner"

Umso überraschender war der Widerstand gegen die 25 Milliarden. Zwar hatte es auch bei bisherigen Meilensteinen in Infantinos Amtszeit - beispielsweise die Aufstockung der WM 2026 auf 48 Teilnehmer - Kritik gegeben. Die Entrüstung hielt sich aber in Grenzen. Verhindert wurden Infantinos Ideen nie, wie im Mai 2017, als er die führenden Köpfe der bis dato unbequemen Ethikkommission zu seinen Gunsten austauschte.

Doch dieses Mal hat sich Infantino schlicht verzockt. Nicht die Reform der Wettbewerbe an sich stieß auf heftige Kritik, sondern die Geheimnistuerei um das Konsortium. Grindel und vor allem Aleksander Ceferin, Präsident der in der FIFA traditionell oppositionellen Europäischen Fußball-Union (UEFA), straften den Schweizer ab. Das Council forderte auch am Sonntag in Moskau mehr Informationen.

"Jede Idee, die neu oder visionär ist, hat am Anfang Gegner", sagte Infantino im Anschluss, das Lächeln etwas gequält. Der Weltverband habe jetzt Zeit, um die Reformen der Wettbewerbe "zu diskutieren". Seine Gegner dürfen das als freundliche Ansage verstehen, dass der 48-Jährige nicht aufgeben wird.

Bislang hat sich kein einzelner Gegner herauskristallisiert

Die Zeitung "Die Welt" zitierte am Montag aus einem Schreiben der vergangenen Woche, mit dem Infantinos Administration erneut um Unterstützung bat. Die erneut nicht identifizierten Bieter würden "zu den solidesten der Welt" gehören, die zuvor ausgerufene 60-Tage-Frist sei zudem verlängert worden. Die in dem Brief erwähnte Grundsatzabstimmung über die Reformen der Wettbewerbe fand am Sonntag trotzdem nicht statt.

Gut für Infantino ist die Tatsache, dass sich aus der Opposition kein einzelner Gegner herauskristallisiert, der bei der Präsidentschaftswahl am 5. Juni 2019 Herausforderer sein könnte. Ceferin, klar. Aber dem Slowenen gefällt sein Posten an der UEFA-Spitze, und er sieht an Infantino, wie steinig der Weg zum Weltverband sein kann.

Der FIFA-Präsident war bis zu seinem Wahlsieg UEFA-Generalsekretär, der erste Mann in der zweiten Reihe hinter Michel Platini, der zusammen mit Blatter über eine Millionen-Zahlung gestolpert war. Der Öffentlichkeit bekannt war Infantino, der wie Blatter aus dem beschaulichen Kanton Wallis kommt, vor allem durch seine Rolle als Moderator etlicher Auslosungen. Auch da hat er immer gelächelt.