Thomas Müller veröffentlicht Kinderbuch

Thomas Müller bezeichnete sein Buch als "Herzensprojekt"

Fußball-Weltmeister Thomas Müller tritt kurz vor Beginn der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) als Buchautor in Erscheinung. "Ab sofort erhältlich: Mein erstes Kinderbuch", schrieb Müller am Montag bei Twitter.

Das Werk unter dem Titel "Mein Weg zum Traumverein" soll "jungen Leseanfängern den Spaß am Lesen vermitteln und zeigt meine Geschichte, wie ich vom TSV Pähl nach München gekommen bin", ergänzte der Bayern-Star.

Müller kam 2000 mit zehn Jahren zum deutschen Rekordmeister, das Buch endet mit dem Wechsel dorthin. 2019 soll es laut Müller mit dem nächsten Buch weitergehen, dann in der Jugend beim FC Bayern.

"Da ich schon immer gerne gelesen habe, ist das Buch ein echtes Herzensprojekt für mich", sagte Müller: "Ich kann nur sagen: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil - auch im Fußball!"