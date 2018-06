Söyüncü-Berater bestätigt Gespräche mit Arsenal

Caglar Söyüncü steht vor dem Sprung auf die Insel

Caglar Söyüncü ist als Abwehrchef eine feste Größe beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Nach einer starken Saison hat der Youngster allerdings Interesse im Ausland geweckt. Sein Wechsel nach England scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Wie das Sportportal "turkish football" berichtet, sind die Verhandlungen zwischen Arsenal und Freiburg in der Causa Söyüncü bereits weit fortgeschritten. "Es gibt konkrete Gespräche. Alles, was noch geklärt werden muss, ist eine Ablösesumme, die akzeptiert wird", zitiert das Portal Söyüncü Agenten Mustafa Dogru. In den Medien wurde zuletzt über eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro spekuliert.

Allerdings sind die Londoner mit ihrem Interesse am Abwehrspieler nicht alleine. "Es gibt vier Premier-League-Teams, die an Söyüncü herangetreten sind und mit denen wir gesprochen haben. Atlético Madrid hat ebenfalls sein Interesse signalisiert. Auch von Klubs aus Frankreich und Deutschland gab es Angebote", sagte Dogru weiter.

Die Premier League sei aber die perfekte Umgebung für seinen Schützling, um seine Stärken auszuspielen. "Caglar ist ein moderner Verteidiger. Er ist beweglich, schnell, beidfüßig und verfügt über ein hervorragendes Passspiel. Er ist körperlich stark und ich denke, die Premier League würde seinen Fähigkeiten entgegen kommen."

Im Sommer 2016 war Söyüncü für eine Ablösesumme von 2,7 Millionen Euro aus der türkischen Liga zum SC Freiburg gewechselt. In der vergangenen Saison hat sich der 16-fache türkische Nationalspieler zum absoluten Leistungsträger im Breisgau entwickelt. Der Vertrag des 22-Jährigen beim Bundesligisten ist noch bis 2021 datiert.