Max Kruse pokert in Vegas um nächsten WM-Titel

Max Kruse nimmt bei der WSOP einen WM-Titel ins Visier

Alle Jahre wieder: Stürmer Max Kruse vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen versucht sein Glück auch in diesem Jahr bei der World Series of Poker in Las Vegas. Der Auftakt kann sich sehen lassen.

Nachdem Kruse bei der WSOP allein im Jahr 2017 Preisgelder im Gesamtwert von 32.426 US-Dollar einsackte und eins der begehrten Sieger-Armbänder als Viertplatzierter nur knapp verpasste, spielt der Stürmer aktuell in Event Nummer 23 um seine nächste Chance, Poker-Weltmeister zu werden.

Mit einem Buy-In in Höhe von 10.000 US-Dollar zählt das Turnier, in dem die Variante No-Limit 2-7 Lowball gespielt wird, zu den größten der renommierten Turnierserie. Nach dem ersten Tag gehört Kruse zu den 38 Spielern, die noch im Feld vertreten sind. Allerdings können sich am Dienstag weitere Spieler nachmelden. Der Gesamtpreispool steht derzeit bei 799.000 US-Dollar.

Für Kruse ist der Ausflug in die Glücksspielmetropole nichts Neues. Seit vielen Jahren nimmt der Stürmer an Turnieren der WSOP teil. Seinen ersten und bis dato nennenswerten Cash verbuchte er im Jahr 2014, als er für seinen dritten Platz in einem 1500-Dollar-Turnier 36.494 US-Dollar kassierte.

Insgesamt gewann Kruse bei offiziellen Pokerturnieren knapp über 120.000 US-Dollar.