WM-Reisestrapazen: DFB-Team im Mittelfeld

4240 Kilometer muss das DFB-Team in der Vorrunde zurücklegen

Die schwedische Fußball-Nationalmannschaft, Vorrundengegner von Weltmeister Deutschland, muss bei der WM in Russland die größten Reisestrapazen auf sich nehmen.

Die Skandinavier müssen laut einer Aufstellung von "L'Equipe" in der Vorrunde 9258 Kilometer zurücklegen und sind damit von allen 32 Teams am meisten auf Achse.

Deutschland liegt mit 4240 Kilometern auf Platz zehn der Rangliste. Bekanntlich war lange Zeit ein Quartier in Sotschi am Schwarzen Meer als Bleibestätte gehandelt worden, aber die Reisestrapazen gaben dann auch in der Hoffnung auf ein Weiterkommen den Ausschlag für die Anlage Watutinki vor den Toren Moskaus.

Die weiteren deutschen Gegner Mexiko und Südkorea bringen es auf 4800 bzw. 5414 Kilometer. Die wenigsten Reisestrapazen hat Gastgeber Russland, der nur 1579 Flugkilometer nach Moskau, St. Petersburg und Samara zurücklegen muss.